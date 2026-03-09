Fuerza del Pueblo exige al Gobierno dejar el "bulto" e ir en auxilio del municipio Gaspar Hernández

En el marco de la juramentación de las autoridades de la Fuerza del Pueblo en el municipio de Higüey, el vicepresidente y coordinador político de esa organización, Radhamés Jiménez Peña, exigió al Gobierno ir en auxilio de los comunitarios del municipio Gaspar Hernández, de la provincia Espaillat.

A través de un comunicado, la organización política se refirió a las autoridades, debido a las recientes inundaciones que han dejado a la población en una situación deplorable.

“Dejen el bulto y resuelvan con hechos concretos la situación de calamidad por la que atraviesan esos habitantes; están desamparados y necesitan ayuda con carácter de urgencia. Hoy cientos de familias requieren alimentos, medicamentos, asistencia médica y orientaciones en materia de salud mental, debido a que el impacto y el trauma de esas inundaciones ha sido tan severo que se hace obligatoria la intervención”, sostuvo el dirigente político.

El también exprocurador general de la República dijo que el pasado sábado la dirección provincial de la organización la FP, en Espaillat, desarrolló varios operativos de ayudas sociales que incluyeron donaciones de raciones alimenticias y un amplio operativo médico, con el objetivo de llevar aliento y una mano amiga a esa importante comunidad.

El vicepresidente de la FP agregó que, mientras ellos accionan, el gobierno del PRM permanece indolente frente al sufrimiento de miles de ciudadanos que lo perdieron todo en ese hecho fatídico.

“Desafortunadamente, al pueblo le quedan dos años de sufrimiento; de manera que estimulamos a todos los dominicanos a resistir, porque sin lugar a dudas ‘La Plaga Blanca' se va en el 2028, y retomará los destinos de la nación el compañero Leonel Fernández, para que el país se enrumbe por el sendero de la esperanza, la prosperidad y mayores oportunidades para todos”, expresa el vicepresidente de la FP.

