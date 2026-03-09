FP: El gobierno del PRM infla cifras de obras y ejecuta proyectos de alto costo y baja calidad

La Secretaría de Obras Públicas del partido Fuerza del Pueblo (FP) aseguró que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) infló las cifras de obras presentadas por el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero.

El mismo incluyó en el listado intervenciones menores, estudios técnicos y proyectos heredados de administraciones anteriores.

La Fuerza del Pueblo, durante una rueda de prensa, sostuvo que muchas de las infraestructuras mencionadas en el discurso presidencial no corresponden a las obras que fueron realizadas en último año, sino a intervenciones acumuladas a lo largo de casi seis años de gestión.

Además, mostraron imágenes tomadas este mes, posteriores a la rendición de cuentas, que evidencian el estado de varias obras en distintas provincias del país, incluyendo proyectos que figuran como concluidos o en ejecución en los informes oficiales, pero que se encuentran en abandono, deterioro o inconclusos, a pesar de que fueron presentados como terminados.

El informe presentado por la Secretaría de Obras Públicas de la FP señala que, el listado oficial divulgado por el Gobierno incluye 2,147 intervenciones distribuidas en todo el territorio nacional, cifra que, según explicaron, resulta llamativa a primera vista, pero que al analizarse en detalle revela una estructura distinta a la presentada en el discurso presidencial.

El documento indica que en el listado aparecen obras heredadas de administraciones anteriores, proyectos que llevan años en construcción, intervenciones menores que se presentan como grandes proyectos y estudios preliminares de infraestructura contabilizados como obras ejecutadas.

Este informe también sostiene que solo una parte corresponde a construcciones nuevas, concentrando la mayoría en trabajos de mantenimiento o rehabilitación según el desglose nacional de las intervenciones entre agosto de 2020 y febrero de 2026.

El análisis porcentual presentado durante la rueda de prensa señala que las obras menores y los trabajos de mantenimiento urbano representan alrededor del 39 % de las intervenciones, mientras que las construcciones completamente nuevas alcanzan apenas el 18 % del total nacional.

A lo que se le suman los trabajos de infraestructuras existentes (17 %), remozamientos (14 %), ampliaciones (5 %) y estudios técnicos (7 %) que según la FP, demuestra que gran parte del listado oficial corresponde a intervenciones de menor escala.

Intervenciones de 2025

Para el año 2025 el informe indica un registro de 392 intervenciones en todo el país, de las cuales solo 63 pertenecen a nuevas construcciones y el resto corresponden a rehabilitaciones, remozamientos, ampliaciones, obras menores y estudios técnicos.

Ante esto, el ingeniero Mariano Germán explicó que el problema no radica en la realización de intervenciones menores, sino en la forma en que estas se presentan como grandes proyectos dentro de los informes oficiales, lo que a su juicio distorsiona la realidad de la inversión pública en infraestructura.

“Los números pueden impresionar, pero cuando se analizan, la realidad aparece”, afirmó Germán al presentar los resultados del análisis realizado por la organización.

Entre estas se encuentran el Hospital Musa en San Pedro de Macorís, trabajos pendientes en la carretera Bayaguana–Hato Mayor, el deterioro en la circunvalación de Baní, así como también proyectos inconclusos en El Seibo, San Cristóbal, María Trinidad Sánchez, Elías Piña, entre otras provincias.

A parte de otros proyectos de gran envergadura que, según la organización, presentan retrasos significativos en su ejecución, entre ellos la presa de Monte Grande, el monorriel de Santiago, la ampliación de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo y varias obras viales en distintas regiones del país.

Haciendo énfasis en el monorriel de Santiago, puesto que, el documento señala que el proyecto fue anunciado inicialmente con un costo aproximado de 33,600 millones de pesos, sin embargo, actualmente supera los 66,000 millones, sin que la obra haya sido concluida.

Desarrollo del país

Según explicó Germán, especialistas han advertido que países con niveles de desarrollo similares al de la República Dominicana requieren niveles de inversión pública cercanos al 4 % o 5 % del producto interno bruto (PIB). No obstante, el nivel de inversión pública en infraestructuras se encuentra alrededor del 1.5 % y el 2 % del PIB

Para la organización opositora, el panorama general de la infraestructura pública en el país revela una combinación de altos costos, baja calidad en la ejecución de obras y retrasos persistentes en los cronogramas de entrega.

“El país necesita obras terminadas, no promesas repetidas”, expresó Germán al concluir la presentación del informe.