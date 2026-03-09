Alejandrina Germán alarmada porque lugares de trabajo son escenarios de feminicidio

El maltrato machista continúa manchando con sangre los hogares dominicanos, dejando una vida perdida y niños en la orfandad; ante estos registros, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) asegura que la falta de educación incrementa este tipo de violencia.

Esto lo declaró la exministra de la Mujer, 2008-2016, Alejandría Germán, durante una conferencia de prensa sobre las carencias y retrocesos evidenciados en la lucha por la igualdad, la dignidad y los derechos de las mujeres dominicanas en el Gobierno actual, realiza en la casa del PLD este lunes.

Germán indicó que la discriminación contra la mujer y los feminicidios son una construcción cultural que se ha fortalecido en el país “porque no se ha educado adecuadamente a la población dominicana, tanto a hombres como a mujeres”.

“Para poder reducir los feminicidios y poder resolver este problema, es con un cambio cultural y educativo que responsabilice al Estado, al Gobierno, a las instituciones y a las asociaciones sin fines de lucro”, sostuvo Alejandrina Germán.

Ante esto, la organización política tildó de "alarmante" el hecho de que el lugar de trabajo se haya convertido en uno de los principales escenarios de abuso contra las mujeres.

Según sus estadísticas, más del 95 % de las dominicanas identifica los espacios laborales como lugares donde pueden producirse situaciones de violencia o acoso.

“Esto refleja la ausencia de políticas efectivas para prevenir la discriminación y garantizar entornos laborales seguros. La violencia contra las mujeres continúa siendo una tragedia que afecta a cientos de familias dominicanas”, puntualiza el PLD.

Retrocesos en el bienestar de la mujer

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advierte que la gestión de Gobierno actual mantiene retrocesos en la igualdad y el bienestar de las féminas. Esto tras la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ayer.

Entre las deficiencias registradas, militantes del PLD destacan que las mujeres continúan siendo identificadas por la ciudadanía como el grupo más vulnerable del país.

En 2025, el 49 % de la población consideró que los derechos de las mujeres se vulneran con mucha frecuencia, lo que las consolida como el grupo social más expuesto a la violación de derechos, según el informe del Defensor del Pueblo.

Aseguran que en las consultas regionales de 2025 se evidenciaron debilidades en el tratamiento de enfermedades crónicas y otras barreras de acceso a servicios especializados.

Señalan que, mientras en 2024 el 20.9% de las mujeres reportó haber sido víctima de vulneración de derechos, en 2025, el 28.5% indicó haber experimentado la situación.

Otra de las carencias en el país evidenciadas por el PLD es la brecha de pobreza entre hombres y mujeres, pasando de 2.3 a 2.7%. Así como la falta de cupo en las escuelas.

También agregaron que la cobertura de la Jornada Escolar Extendida, que en 2019 superaba el 75 % de los estudiantes del sistema público, hoy se mantiene alrededor del 70 %, evidenciando un estancamiento en la expansión de una política clave para la equidad social.

“Cuando el sistema educativo no responde, las mujeres terminan pagando el mayor costo, porque son las madres quienes deben reorganizar su tiempo para cuidar, acompañar o sustituir funciones que deberían garantizar las escuelas. Esto significa menos tiempo para trabajar, estudiar o emprender, y más obstáculos para su autonomía económica”, puntualizaron.

Recomendaciones del PLD

Para garantizar el bienestar de los derechos de la mujer, el Partido de la Liberación Dominicana exhorta al gobierno de turno a crear una legislación contra el acoso laboral y la violencia de género. Así como un acceso a la justicia.

Aboga por una autonomía económica de las mujeres, que les garantice el acceso a crédito, financiamiento y oportunidades para las emprendedoras.

Asimismo, exigen políticas de corresponsabilidad en el cuidado, que reconozcan que la crianza y el cuidado de adultos mayores no pueden recaer exclusivamente sobre las mujeres.

También piden la expansión de la educación inicial, que permita incorporar a más de 500 mil niños de 0 a 5 años al sistema educativo y reducir la carga de cuidado que recae sobre las madres.