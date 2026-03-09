Conocerán medida de coerción a mujer acusada de maltratar a una niña en guardería SDE

Se entregó, ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este, la mujer acusada de maltratar a una niña en una guardería de esa demarcación.

La Procuraduría General de la República informó que Yamelsy Matos Beltré, de 25 años de edad, se entregó el domingo y de inmediato fue ejecutada la orden de arresto en contra.

La nota dice que las investigaciones en su contra iniciaron tras la amplia difusión de un vídeo la pasada semana en las redes sociales, que capta el momento en que maltrata a la niña en el centro de atención infantil.

El Ministerio Público junto a la Policía Nacional, previo al arresto, desarrolló un operativo de búsqueda en diferentes sectores del municipio.

El Ministerio Público informó solicitará la imposición de medidas de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este en el plazo constitucional de las 48 horas.