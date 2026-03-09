Cardiólogo recomienda el aguacate para la salud del corazón

El cardiólogo Ernesto Díaz Álvarez, reconocido como Maestro de la Medicina en República Dominicana, destacó la importancia de consumir aguacate para la salud cardiovascular y la prevención de la catarata.

En su artículo: El aguacate y el corazón, el reconocido cardiólogo refiere a los últimos estudios que ratifican los beneficios de esta fruta.

A continuación texto íntegro de su artículo.

El aguacate ha sido llamado el alimento más perfecto del mundo.

Durante la conquista, los españoles le llamaron “fruta del paraíso” y también llamada mantequilla verde.

El doctor Daniel J. Amea, médico psiquiatra y seudocientífico experto en creación de imagines del cerebro y autor de Bestseller de The New York Times, dijo: “Cambia tu cerebro, cambia tu vida”, incluye el aguacate como uno de los alimentos más importantes que puede ayudar a prevenir la enfermedad del Alzhéimer.

El aguacate tiene un alto contenido de fibras, rico en grasas saludables mono y poliinsaturada, vitamina A, C, D, E, K y del complejo B, y potasio. El aguacate contiene gran cantidad de ácido omega 3 que se considera el secreto para tener un corazón sano, además, contienen ácidos grasos entre los cuales destacan los omegas 9, 7 y 6.

Recientemente se ha comprobado que el aguacate contiene gran cantidad de carnitina, un aminoácido que interviene en el metabolismo del músculo cardíaco y el cual está siendo utilizado en el tratamiento de cardiopatías infantiles con muy buenos resultados. También por su alto contenido de energía, proteínas y minerales se utiliza en el tratamiento de las afecciones coronarias.

El aguate: disminuye el colesterol total y el colesterol malo, reduce los triglicéridos, aumenta el colesterol bueno, previene y controla el desarrollo del endurecimiento de las arterias (aterosclerosis), evita la ocurrencia del infarto al miocardio, controla la diabetes tipo 2 y finalmente produce un corazón sano, una mente brillante y buena agudeza visual.

El aguacate favorece el desarrollo saludable de las células y los tejidos del cuerpo, de acuerdo con el Instituto Nacional de la Oficina de la Salud de los Suplementos Dietéticos, durante los períodos de rápida división celular y el crecimiento, como son la infancia y el embarazo, debido al folato que contiene (Vitamina B). El folato también es esencial para el metabolismo de la homocisteína, que es un factor emergente de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

También contiene luteína, un carotenoide (pigmento natural) que protege contra las cataratas y la degeneración macular, la principal causa de ceguera en adultos mayores de 65 años.

Esta fruta tropical es una importante materia prima para la fabricación de aceite de uso cosmético, alimenticio, industrial y farmacéutico. Es fuente de vitamina A, C, E, tiamina (vitamina B1), calcio, hierro, magnesio, zinc y otros minerales. Se considera uno de los alimentos naturales más completos, con grandes propiedades nutritivas