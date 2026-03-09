Autoridades apresan en Montecristi a varios hombres vinculados a la invasión de terrenos

Miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) apresaron a varios hombres vinculados a la invasión de terrenos próximos a los manglares en playa de Montecristi.

A los detenidos les fueron ocupadas varias armas de fuego que presuntamente portaban sin documentos legales.

El operativo policial fue ejecutado en la zona conocida como Los Brazos, al norte del municipio San Fernando de Montecristi, próximo a la carretera turística que conduce hacia playa Popa y a áreas cercanas a los manglares de la zona costera.

De acuerdo con las autoridades, residentes del lugar, entre ellos criadores de chivos y ovejos, así como propietarios de terrenos, habían denunciado que desde hace varios días un grupo de personas se encontraba en el área portando armas de distintos calibres e impidiendo el acceso a sus predios y el cuidado de sus animales.

Según los denunciantes, estas personas también estarían involucradas en la ocupación ilegal de miles de tareas de terrenos en distintos puntos de la zona costera de la provincia de Montecristi.

Los detenidos fueron trasladados al cuartel de la Policía Nacional en Montecristi, donde permanecen bajo investigación por parte del Dicrim.

Las autoridades informaron que en las próximas horas los apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para conocerles medidas de coerción por presunta violación a la Ley 631-16, que regula el porte y la tenencia de armas de fuego en la República Dominicana.