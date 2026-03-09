Arqueóloga Kathleen Martínez dice rescata 35 osamentas tras la búsqueda del Cacique Enriquillo

La arqueóloga y abogada dominicana, Kathleen Martínez, afirmó que actualmente se han rescatado 35 osamentas en la zona Pueblo Viejo, Azua, para rescatar los restos del Cacique Enriquillo.

Dijo que siete de ellas han sido sometidas a pruebas de ADN y enviadas a laboratorios en Europa y Estados Unidos para confirmar si pertenecen al heroico cacique, aporte que considera vital para la identidad histórica dominicana.

La arqueóloga habló en esos términos al dictar una conferencia junto a la escritora e investigadora senior de género, Ylonka Nacidit-Perdomo, titulada “El derecho ancestral de las mujeres al saber de la/su memoria y de las otras. ¿Por qué Kathleen Martínez?"

Tras encontrar lo que funcionaba como una letrina sobre estructuras del siglo XVI, la arqueóloga dirigió labores de limpieza, levantamientos en 3D para preservación contra desastres naturales y formación de jóvenes profesionales locales.

"Enriquillo no tiene nada de diferente a la reina Cleopatra; ambos son personajes de una valentía extraordinaria que defendieron la dignidad y los derechos humanos", expresó Martínez.

Asimismo, compartió detalles sobre sus misiones internacionales y locales, que a su juicio consolidan a la República Dominicana como un referente mundial en la arqueología de alto nivel.

Martínez anunció con orgullo que el gobierno egipcio ha dedicado un salón exclusivo para las piezas descubiertas por la misión dominicana en la renovada Biblioteca de Alejandría.

Dijo que se trata de aproximadamente 600 piezas maestras que han cambiado el curso de la historia antigua.

"Todas esas piezas llevarán siempre, de manera permanente, la bandera de la República Dominicana", afirmó la experta.

Además, destacó que ocho piezas maestras de su expedición forman parte de la colección del Gran Museo Egipcio, el más grande del mundo, convirtiendo a la República Dominicana en el único país de Latinoamérica en aportar hallazgos a esta prestigiosa institución.

Martínez ha logrado en meses lo que otros no pudieron en siglos; sostuvo que recientemente su equipo descubrió un túnel de más de 1.5 kilómetros de longitud y 25 metros de profundidad.

Manifestó que este hallazgo ha llevado al equipo (que incluye a Robert Ballard, descubridor del Titanic) a explorar un puerto y una isla sumergida donde se han localizado más de 150 piezas adicionales. Martínez, quien se autodenomina la "abogada de Cleopatra", busca limpiar la imagen de la reina, víctima de una "campaña de descrédito infame" por parte de los romanos.

Dijo que, aunque soñaba con ser arqueóloga, se formó como abogada, influenciada por su padre, el doctor Fausto Martínez Hernández, quien le enseñó que conocer la vida es más importante que solo saber de derecho.

Señaló que forjó una carrera activa como litigante por 20 años y que su vocación arqueológica la llevó a España y EE. UU., donde notó la falta de valoración del campo en su país.

La fascinación por Cleopatra

Dijo que su interés se centró en Cleopatra por tres razones: la justicia, la verdad sobre el abuso a las mujeres y su figura histórica como mujer poderosa e intelectual.

Acuñó que sintió haber descubierto su lugar de entierro, lo que le generó enormes problemas, incluyendo procesos judiciales en República Dominicana y burlas de egiptólogos en Egipto, y que enfrentó la frustración de que se le negara una licencia para trabajar en Egipto por ser de Latinoamérica.