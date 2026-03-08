Sobrevivientes y familiares piden duelo nacional para el aniversario de la tragedia del Jet set

Día de duelo nacional, ese es el deseo de los familiares y sobrevivientes de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, quienes al cumplirse 11 meses del hecho reiteraron su llamado a que cuando se conmemore el primer aniversario, sea dedicado al duelo y la memoria de las víctimas.

Durante la celebración de la misa este domingo, sobrevivientes del desplome y familiares de víctimas hicieron acto de presencia, entre ellos Melba Segura Grullón y Arelis Cruz de Estrella, madres de Alexandra Grullón Segura y Eduardo Guarionex Estrella, pareja que perdió la vida en el desplome.

Melba Grullón Segura y Arelis Cruz de Estrella, colocan flores en altarJorge Martínez

Debido a que solo falta un mes para que se cumpla un año de aquel 8 de abril que marcó la vida de todo un país, Ana María Ramírez, sobreviviente de la tragedia expresó que la misa de aniversario será mayor.

“Esta misma misa pero mayor, más grande. Queremos cerrar la calle queremos hacer una actividad conmemorativa con este año de dolor que todos hemos vivido”, dijo la sobreviviente.

Asimismo, afirmó que han solicitado la ayuda de diversas autoridades. “Hemos pedido la ayuda de la alcaldía, de Faride Rafúl, para que nos ayude a cerrar esta calle. A la alcaldesa también para que ese día que ella siempre nos envía las carpas y la silla que ese día nos envíe más y nos continúe apoyando”, agregó.

Durante la misa presidida por el padre Rogelio Cruz, el religioso destacó que la fecha coincidió con la celebración del Día Internacional de la Mujer, por lo que su mensaje estuvo centrado en la visibilización de la mujer y en la necesidad de continuar exigiendo justicia.

“Debemos eliminar todos los obstáculos para la igualdad y devolver a la mujer su palabra, su creatividad y su ser mujer. Hemos querido invisibilizar a la mujer y hoy este 8 es para decir que estamos visibles”, expresó durante la homilía.

Estado de la discoteca Jet setJorge Martínez

El padre Rogelio también hizo referencia al proceso de justicia relacionado con la tragedia, señalando que a 11 meses del suceso los familiares continúan esperando respuestas.

“Aquí no estamos pidiendo otra cosa que no sea lo que nos corresponde, y eso es justicia”, afirmó.