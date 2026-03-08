Incendios forestales, una constante en ascenso en los últimos seis años en República Dominicana

“Los incendios que baten récords se están convirtiendo en la norma y cuatro de los cinco peores años en incendios forestales a nivel mundial se produjeron desde 2020”, cita un informe publicado en 2025 por el Instituto de Recursos Mundiales. República Dominicana no es la excepción.

Entre 2020 y 2025 se registraron 2,558 incendios forestales. Esta cifra refleja un incremento de un 57 % comparando los 1,630 incendios forestales de los que se tienen datos entre 2014 y 2019, según informaciones hechas públicas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el portal de Datos Abiertos del Gobierno.

Con 492 siniestros en los últimos cinco años, las cifras revelan que La Vega es la provincia donde más se han producido estos fuegos que devoran decenas de tareas y hectáreas forestales, pero no se puede delimitar con exactitud debido a los errores que presentan los datos, tales como la atribución de municipios a provincias a los que no pertenecen o la repetición de registros.

No obstante, dentro de esta provincia, los municipios de Constanza y Jarabacoa son los puntos geográficos más afectados por la frecuencia de siniestros, figurando en los datos prácticamente cada mes de cada año.

Por otro lado, Dajabón, Santiago y Santiago Rodríguez son las provincias que le siguen a La Vega con el registro de más de 200 incendios en los últimos seis años.

El municipio de Restauración (Dajabón), por ejemplo, presenta una de las densidades de reportes más elevadas de toda la zona fronteriza. Este municipio reporta múltiples incidentes en periodos muy cortos de tiempo, a menudo acompañado por municipios vecinos, como Loma de Cabrera, que también muestran una presencia persistente en las líneas de datos.

El otro bloque de gran actividad lo representan Santiago Rodríguez y Santiago, destacándose el municipio de San José de las Matas en esta última provincia por mantener un flujo de reportes ininterrumpido hasta el final del periodo en diciembre de 2025.

Mientras que los municipios de Monción y San Ignacio de Sabaneta en Santiago Rodríguez aparecen con frecuencia, particularmente durante los primeros meses del año, reflejando una saturación de incendios en esas localidades.

Mayores incendios

La severidad en términos de superficie afectada fue más frecuente en el sur, siendo Pedernales la provincia que registró el incendio más devastador del sexenio. Un solo incendio consumió 191,120 tareas en esa provincia en enero de 2022.

Ese mismo mes, Pedernales enfrentó otros dos siniestros de 46,240 y 12,320 tareas, marcando un inicio de año difícil para los ecosistemas del sur.

La provincia de San Juan se sitúa como la segunda zona con mayor afectación territorial, destacándose por una serie de incendios de proporciones catastróficas entre 2023 y 2024.

Los registros muestran que el 30 de marzo de 2023 se desató un fuego que afectó 64,000 tareas, seguido apenas dos días después por otro de 56,000 tareas. Mientras que el primero se apagó el 9 de abril, el segundo se logró extinguir el día 8.

Además, en abril de 2024, San Juan registró otro evento de gran magnitud con 32,000 tareas afectadas, sumándose a otros reportes significativos de 18,600 tareas en enero de 2022.

La provincia de Azua también figura entre las de mayor superficie dañada debido a incidentes específicos de extrema gravedad. El hallazgo más notable en esta zona ocurrió el 6 de marzo de 2023 en el municipio de Padre Las Casas, donde un solo incendio registró 77,360 tareas afectadas

Estas dos últimas provincias tienen en común que estos incendios ocurrieron en 2023, año que destaca como el de mayor siniestralidad de todo el sexenio analizado con 873 incendios forestales.

Primer cuatrimestre

Solo durante los meses de marzo y abril de 2023, se observa una densidad inusual de registros que, en esos meses de primavera, ascienden hasta 492 tan solo en el 2023, o sea, más de la mitad de los incendios forestales de todo el año.

Aunque agosto es de los meses más calurosos, los datos revelan que la temporada crítica de incendios en República Dominicana se concentra justo en el primer cuatrimestre del año.

Entre enero y abril, la cantidad de incendios diarios puede superar los 15 eventos simultáneos en diferentes provincias, coincidiendo con la época de mayor sequía y las actividades de preparación de tierra para la agricultura.

Consecuencias

A medida que los incendios empeoran, incluso en zonas históricamente de bajo riesgo, como los trópicos, estos siniestros impulsan la pérdida mundial de bosques. Pero no solo se afecta la biodiversidad, sino que además han destruido hogares e infraestructura y contaminación de los ecosistemas circundantes.

SEPA MÁS Datos Los datos sobre incendios forestales disponibles en el portal de Datos Abiertos del Gobierno abarcan el periodo comprendido entre el 5 de enero de 2014 y el 25 de diciembre de 2025. Cada entrada en las estadísticas detalla la fecha de origen, la provincia, el municipio y la extensión afectada, mas no las razones u orígenes de cada fuego.