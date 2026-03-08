Policía apresa a dos menores acusados de participar en homicidio de ciudadano alemán en La Romana

Dos menores de 16 y 17 años vinculados a la muerte del ciudadano alemán Shemmel Wolfgang Eendelim Rudolf, de 70 años, ocurrida en medio de un atraco en el sector Pica Piedra, municipio Villa Hermosa de la provincia La Romana fueron capturados por las autoridades.

En la acción, luego de una ardua labor de inteligencia, los agentes policiales, adscritos a la División de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Persona (Dicrim) en coordinación con miembros de la Subdirección Regional Este de Investigación lograron apresar a ambos menores, que se encontraban prófugos.

Al ser cuestionados verbalmente, los adolescentes admitieron su participación en el homicidio, junto a unos apodados "Raimer", "Powell" y "El Compa", quienes se encuentran prófugos.

De acuerdo con el informe policial, los detenidos y prófugos penetraron con armas blancas a la residencia para despojarlo de dos celulares. La víctima habría opuesto resistencia, por lo que recibió heridas mortales.

El crimen ocurrió el pasado 1 de marzo. Los detenidos fueron capturados mediante la orden judicial y serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades continúan la búsqueda de los demás cómplices.