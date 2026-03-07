Aguaceros continuarán la noche de este sábado

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la noche de este sábado continuarán los aguaceros, fuertes en ocasiones, con posibles tronadas y ráfagas de viento debido a una vaguada.

Señaló que los aguaceros tendrán incidencia provincias como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, Azua, Peravia, San Juan, Elías Piña, Independencia, Barahona, Pedernales, Bahoruco, entre otras cercanas.

El organismo indicó que mantienen los niveles de alerta y aviso meteorológico debido al riesgo de inundaciones urbanas y posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas en varias provincias.

En cuanto a las condiciones marítimas, para las costas atlántica y caribeña, recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a vientos fuertes y olas anormales.

Asimismo, indicó que para mañana domingo, Día Internacional de la Mujer, prevalecerán los efectos de la vaguada en horas de la mañana y madrugada.

Las temperaturas oscilan mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.