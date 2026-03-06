Policía dice "no tolerará excesos por parte de sus agentes" tras incidente en guardería

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, se refirió la tarde de este viernes sobre la acción de un agente policial frente a varios periodistas y camarógrafos que cubrían el caso de la guardería “Little Sleps” (Mi Segundo Hogar), ubicado en Santo Domingo Este.

Frente a varios medios de comunicación que se encontraban en los alrededores del centro, Pesqueira dijo que se dio cita al lugar “para reiterarle que las malas actuaciones de nuestros agentes son inaceptables y este caso evidentemente será conocido por los organismos de control interno”.

Además, dijo lamentar el incidente que ocurrió por el “uso desproporcionado” por parte de un agente al lanzar gas pimiento, ocasionando daños a los miembros de la prensa y demás personas que se encontraban en la zona.

Aseguró que el responsable de esta acción ya fue identificado y será sometido al Ministerio Público si así se amerita luego de las investigaciones.

“La Policía Nacional no tolera ni tolerará excesos por parte de sus agentes”, declaró Pesqueira.

Sobre el incidente

Mientras los policías sacaban a la profesora acusada de agredir a una menor de cuatro años y obligándola a comer, una pariente de la cuidadora agredió a una periodista, lo que desencadenó el disturbio, según explicó otra periodista a Listín Diario.

“Los policías empezaron a tirar bombas lacrimógenas y agredirnos a nosotros. Hubo uno que se bajó de una camioneta (policial) y nos sobó una arma de fuego”, explicó la periodista.

La maestra que está siendo señalada aparece en un audiovisual gritándole a la menor y recogiendo del piso migajas para luego hacerlas comer, además de amenazas como: “Cuidado si lo botas. Cuidado si me vomitas”.