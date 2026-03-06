Mujer es encontrada sin vida dentro de una caja de cartón en San Cristóbal

La Policía Nacional informó que fue encontrado “dentro de una caja de cartón” el cadáver de Carmen Victoria Montero Alcántara, de 45 años, en un hecho registrado en el callejón Dos del sector Jeringa, provincia San Cristóbal.

De acuerdo con el informe preliminar, las autoridades fueron alertadas alrededor de las 8:35 de la mañana por un agente policial que realizaba labores de patrullaje preventivo en la zona, quien reportó la presencia de una mujer sin signos vitales en el referido lugar.

Conforme al acta de levantamiento del cadáver, realizada por las autoridades competentes, el cuerpo presenta signos compatibles con asfixia mecánica por estrangulamiento, por lo que el caso es investigado bajo el protocolo correspondiente para muertes violentas.

La Policía Nacional informó que equipos especializados de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) realizan entrevistas, levantamientos de evidencias y otras diligencias investigativas con el objetivo de identificar, ubicar y apresar al o los responsables de este hecho.

La institución reiteró que ofrecerá mayores detalles conforme avancen las investigaciones y se obtengan resultados concluyentes del proceso pericial y judicial.