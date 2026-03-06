Entidades acuerdan fortalecer comercio en frontera y Haití

Los directivos de la Asociación de Exportadores Fronterizos de Cemento y Materiales de Construcción (Asoexpofroncem) y de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) unirán sus esfuerzos para fortalecer el comercio de exportación desde el país hacia Haití, y así fomentar el desarrollo de las comunidades fronterizas.

En un encuentro realizado en un ambiente de camaradería y cooperación, en las oficinas de Asoepofroncem, el presidente de la FDC, Iván García, presentó una breve historia sobre el comercio fronterizo entre República Dominicana y Haití, destacando su evolución y la importancia de adaptarse a las realidades contemporáneas.

“Estamos emocionados por esta unión, que no sólo refuerza nuestros lazos, sino que también nos permite abordar de manera conjunta los retos y oportunidades que surgen en el comercio fronterizo”, dijo García.

Su declaración sirvió como un espacio propicio para identificar las oportunidades y los desafíos que enfrentan ambos gremios en el actual entorno comercial.

Mientras, Carlos Morillo, presidente de Asoexpofroncem, enfatizó que este esfuerzo no sólo tiene un propósito comercial, sino que también busca el desarrollo integral de las comunidades fronterizas.

“Es crucial que nuestros proyectos incluyan un componente social que beneficie a los habitantes de estas zonas. El desarrollo económico debe ir de la mano con el bienestar social”, afirmó Morillo.

Ambas organizaciones compartieron visiones y estrategias para trabajar juntas en la búsqueda de soluciones que beneficien no sólo a los asociados, sino también a las comunidades que dependen de este comercio.

Destacaron que esta colaboración se enmarca en una alianza estratégica que se fortalece con el tiempo, a fin de impulsar el desarrollo económico y social de la región.

Significaron que este encuentro marca un nuevo capítulo en la relación entre las dos organizaciones, prometiendo un futuro colaborativo en la promoción del comercio y la exportación de productos hacia Haití, mientras se garantiza el desarrollo integral de las comunidades fronterizas.

Además, se destacó la participación de los empresarios Eddy Morillo, Lugel Gasilie, Sócrates Ramírez, Pablo Socorro y César Cotes.