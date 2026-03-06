Abinader y otros mandatarios latinoamericanos se reunirán con Trump este sábado

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, viajará este viernes a la ciudad de Miami, Florida, para participar este sábado 7 de marzo en una cumbre de alto nivel convocada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo a la Presidencia de la República, esta cumbre lleva como nombre "Escudo de las Américas" y, de acuerdo a la Casa Blanca, el objetivo principal es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región.

En el encuentro participarán 12 países del hemisferio occidental hasta el momento.

Además de Abinader, participarán en la reunión José Antonio Kast de Chile; Rodrigo Paz de Bolivia; Rodrigo Chaves de Costa Rica; Javier Milei de Argentina; Nayib Bukele de El Salvador; Daniel Noboa de Ecuador; Nasry Asfura de Honduras; José Raúl Mulino de Panamá; Santiago Peña de Paraguay y Kamla Persad-Bissessar de Trinidad y Tobago.

De acuerdo a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavittz, el presidente Trump dialogará con los líderes de estos países, quienes conformarán una coalición para trabajar juntos y abordar la migración ilegal y masiva en Estados Unidos y el hemisferio occidental, así como la amenaza de bandas criminales, narcotraficantes y terroristas.

El cónclave busca además articular un bloque de cooperación para abordar temas de alto interés común, tanto en el ámbito regional como internacional.

El encuentro tendrá como sede el Trump National Doral Miami.

Esta cumbre representa la primera reunión regional de líderes del hemisferio occidental que el presidente Trump convoca desde su regreso a la Casa Blanca.

De acuerdo al comunicado, para la República Dominicana, esta cita constituye una oportunidad clave para reafirmar su posición como socio estratégico en el Caribe y consolidar alianzas que impulsen el desarrollo económico y la estabilidad política en la región.

“La participación del presidente Abinader en esta cumbre reafirma el compromiso del Gobierno dominicano con el diálogo multilateral y la presencia activa del país en los escenarios de toma de decisiones más relevantes del continente”, indicó Presidencia.

Se recuerda que República Dominicana fue parte de los países que firmó, junto a casi 20 países, un acuerdo con Estados Unidos, bajo la representación del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, para combatir a los grupos "narcoterroristas".

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, leyó la declaración conjunta que "reafirma las relaciones" entre Washington y sus vecinos, "respetando la soberanía" y "reconociendo la importancia estratégica del hemisferio", donde buscan "promover la paz a través de la fuerza".