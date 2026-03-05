Temperaturas calurosas y aguaceros moderados para este jueves

Para este jueves, desde tempranas horas de la mañana, se presentarán chubascos aislados sobre poblados del litoral costero del Atlántico generados por el viento moderado del este y la incidencia de una vaguada, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En la tarde y hasta las primeras horas de la noche se prevén incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes junto con posibles tronadas y ráfagas de viento, principalmente en Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, entre otras cercanas.

No descartaron inundaciones urbanas.

Las temperaturas se mostrarán calurosas durante el día, resultando agradables durante la noche, la madrugada y primeras horas de la mañana, principalmente en las zonas montañosas y valles del interior del país.

Las mínimas estarán entre 20 °C y 22 °C, y las máximas entre 29 °C y 31 °C.

Mañana viernes pronostican chubascos aislados desde temprano en la mañana sobre La Altagracia, La Romana, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte y Hato Mayor.

Mientras que en la tarde se esperan aumentos de nubes ocasionales con aguaceros dispersos, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento en varias localidades de las regiones sureste, noreste, la Cordillera Central y el suroeste del país, especialmente en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Azua, San Juan, Bahoruco y Elías Piña, entre otras zonas cercanas. Durante la noche disminuirán gradualmente.

Condiciones marítimas

Para la costa Atlántica y caribeña, recomiendan a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a vientos fuertes y olas anormales.