Policía Nacional retira a 559 miembros por antigüedad, solicitud voluntaria y discapacidad

La Policía Nacional puso en honrosa situación de retiro a 559 miembros de la institución, tras la aprobación del Poder Ejecutivo, conforme a lo establecido en la Ley 590-16, por razones de antigüedad en el servicio, solicitud voluntaria y condición de discapacidad debidamente certificada.

La institución explicó que los oficiales y alistados colocados en esta condición pasarán a disfrutar de sus respectivas pensiones, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Dentro del personal retirado se encuentran 52 coroneles, 94 tenientes coroneles, 109 mayores, 142 capitanes, 109 primeros tenientes, 38 segundos tenientes, siete sargentos mayores, un sargento, cuatro cabos, un raso y dos asimilados.

Estas acciones administrativas están fundamentadas en la Ley 590-16, que regula el régimen de carrera, los derechos, deberes y el sistema de retiro del personal policial, garantizando el respeto al debido proceso y la seguridad jurídica institucional.