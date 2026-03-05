"La mujer no es florero", dice Raquel Peña tras defender el rol de la mujer en los puestos de poder

Bajo la premisa de que "la mujer no es florero", cuando ocupa puestos de poder, mujeres promueven el liderazgo femenino en la política y en el ámbito empresarial.

Así lo manifestó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en el encuentro "50 Mujeres de Poder y Éxito", que reunió a juezas, emprendedoras y las embajadoras de Alemania, España, Portugal, Estados Unidos y República Dominicana, y que ha tenido lugar este jueves en el hotel Marriot, en el marco de la celebración del Día de la Mujer.

"La mujer no es un florero y eso es precisamente lo que nosotros estamos tratando de comentar, para que la utilidad, la inteligencia, el compromiso, el trabajo de la mujer sea puesto encima de la mesa, no como algo decorativo, sino como algo productivo", sostuvo la vicepresidente de la República, al referirse al rol de la mujer en ambientes corporativos.

Agregó que la participación de las mujeres en puestos de poder produce una transformación en los diversos espacios y que esto no puede significar un gesto decorativo. Cuyo principio ha tenido presente desde el día que estuvo en la boleta electoral para ocupar el puesto que hoy desempeña.

"Se lo dije al presidente Abinader cuando quiso que yo lo acompañara en la boleta electoral para las elecciones del 2020", reveló Raquel Peña.

Abogan por liderazgos abiertos

Tras referirse a los escenarios en los que, en su mayoría, los puestos están siendo ocupados por hombres, la vicepresidenta de la República manifestó que las mujeres no se pueden intimidar. Esto se debe a que, al ampliar la mesa de decisiones, se crean nuevos horizontes.

"La diversidad no fragmenta la inteligencia, sino que multiplica la inteligencia. Las sociedades que logran integrar miradas distintas son capaces de anticipar riesgos, de innovar soluciones, de construir consensos duraderos; por ello, en un mundo marcado por la incertidumbre tecnológica, por los desafíos ambientales y por tensiones económicas globales, no podemos permitir liderazgos cerrados sobre sí mismos", expresó Peña.

Al tiempo, advirtió que los puestos de poder en aspectos políticos o de otra índole se deben asumir desde la responsabilidad y el cuidado.

La inclusión en RD

Durante su disertación, Raquel Peña dijo que el gobierno dominicano ha sumado esfuerzos en la incorporación de la mujer en los puestos de toma de decisiones; aseguró que aún no es suficiente.

"Desde el gobierno nosotros continuaremos trabajando para crear condiciones más justas, fortaleciendo lo que es el acceso al financiamiento para emprendimientos liderados por mujeres, impulsando formación técnica y digital y promoviendo marcos regulatorios que vengan a favorecer lo que es la competitividad con inclusión", declaró.

Asimismo, puntualizó que esta estrategia es un trabajo que depende del Estado, el sector privado y la sociedad civil.

"La República Dominicana será más fuerte en la medida en que su liderazgo sea más plural, pero también en la medida en que ese liderazgo sea más cooperativo y consciente de la complejidad de nuestro tiempo", sostuvo.

Al tiempo aseguró que cuando una mujer avanza, no avanza sola; lo hace con su familia, empresa y su comunidad.

Sobre la actividad

La actividad "50 mujeres de poder y éxito" se está llevando a cabo en el Hotel Marriott este jueves. Desde pasadas las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde con distintos paneles.