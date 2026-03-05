Envían a prisión a implicados de ultimar joven hallada en una cisterna, en Guerra

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva, contra tres hombres imputados de ultimar a una joven y lanzar su cuerpo en una cisterna de una vivienda del barrio El Capacito, del municipio Santo Antonio de Guerra.

Elías Castillo Sánchez (el Patrón), Jason Stwartd Javier Cabral (Copiloto) y Pablo Antonio Calcaño Silverio (Maiky) son procesados por la muerte de Reynalda Carrasco Antoine.

La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio de San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo.

El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Ivette Mateo señala que el 15 de febrero de 2026, alrededor de las 4:30 de la tarde, fue levantado el cuerpo de la víctima en el citado lugar.

La investigación indica que Castillo Sánchez tenía una obsesión con la víctima, iniciando este una serie de amenazas directas y por WhatsApp, hostigamiento que al final terminó con la vida de la joven.

Después de los hechos ocurridos, sustrajeron de la occisa diversos objetos, incluido su teléfono móvil, con la finalidad de simular un robo y con esto despistar a la Policía.

El Ministerio Público otorgó al caso, de manera provisional, la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302 y 331 del Código Penal dominicano, sobre asociación de malhechores, violación y asesinato.