Gobierno dominicano está preparado para los impactos de la guerra en Irán, asegura Raquel Peña

Ante las tensiones bélicas entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el Gobierno dominicano asegura contar con las medidas necesarias para los posibles impactos en el mercado, esto tras varios economistas advertir que la guerra impactará la economía de República Dominicana.

Así lo pronunció la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, tras ser entrevistada por periodistas acerca de la guerra en Medio Oriente y el mercado dominicano, durante una conferencia sobre liderazgo femenino en el Hotel Marriott, este jueves

"Tenemos toda una planificación para esperar cuáles serán los verdaderos impactos, sobre todo económicos, que pudiera traer esa situación de la lamentable guerra por allá, por Medio Oriente", sostuvo Peña.

Exhortó a los dominicanos a estar tranquilos ante cualquier pronóstico generado por el conflicto en Irán.

Asimismo, puntualizó que este no es el primer acontecimiento bélico que sucede en la gestión presidencial de Luis Abinader, y que hasta el momento todo ha marchado bajo control.

"Lo que buscamos es sobre todo que la población, los más vulnerables, pues no se sientan atacados, no se sientan perjudicados por esas situaciones allá lejos, pero que nos toca a nosotros", expresó la vicepresidente de la República, Raquel Peña.

Detalles de la guerra en Irán

El pasado sábado 28 de febrero estalló la guerra en Irán. Un conflicto iniciado con bombardeos y ataques perpetrados por los Estados Unidos e Israel y que ha tenido respuesta de Irán.

Según medios internacionales, hasta el momento el conflicto ha cobrado la vida de más de mil personas entre civiles y militares.

Además, los ataques también terminaron con el líder supremo religioso de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, a los 86 años de edad.

Alí Jamenei gobernó Irán durante 36 años; era originario de la ciudad de Mashhad, en el noreste de Irán, donde su padre está enterrado en el santuario del imán Reza.