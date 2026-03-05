Colleen Fullerton, la repostera canadiense que murió en el accidente en La Romana

Colleen Fullerton, de 67 años, era repostera; murió en un accidente de tránsito registrado el domingo en el municipio de Villa Hermosa, específicamente en la curva del 10 de Cumayasa, en la Autovía del Este, provincia La Romana.

Su hija, Amanda Fullerton de Lockport, se enteró de la muerte de su madre a través de los medios de comunicación, resaltan diversos periódicos internacionales.

En la actualidad, la mujer pide ayuda de las autoridades para que le informe sobre la salud de su padre, John Fullerton, quien está hospitalizado y supuestamente será operado de la columna.

“Fullerton dijo que no ha podido ponerse en contacto con su padre y está pidiendo a los funcionarios consulares canadienses que envíen un representante al hospital donde está siendo tratado, ya que la familia no ha recibido ninguna información oficial sobre su condición”, dice Global News.

La mujer teme que su padre no vuelva a trabajar, ya que tienen un taller de mecánica.

Narró que se enteró del accidente porque su tío la llamó por teléfono. El hombre también estaba viajando con sus padres en ese momento.

En la conversación telefónica, el hombre estaba llorando y hablando muy lento, como “si le hubieran dado un golpe en la boca”. Le dijo que su padre estaba cubierto de sangre y su mamá inconsciente, al tiempo que le decía: “Lo siento, lo siento mucho”.

La pareja de esposos tenía como primer destino Cuba. Cambiaron de idea debido a que Asuntos Globales de Canadá advirtió a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales a Cuba, donde el bloqueo petrolero estadounidense ha desencadenado una crisis humanitaria.

La mujer describe a sus padres como una pareja “muy feliz y aventurera”, que regularmente tomaban dos vacaciones al año.

Fullerton dijo que la familia se ha puesto en contacto con un abogado, mientras busca respuestas sobre la causa del accidente.

De acuerdo con los medios, la empresa “Sunwing Vacations”, responsable del autobús accidentado y el viaje, pagará por trasladar los restos de su madre a Canadá, así como el costo del tratamiento médico de su padre.

“Sunwing confirmó a The Canadian Press que se cubrirán todos los gastos relacionados con el tratamiento médico de los canadienses heridos y la repatriación de sus restos”, dice el diario.