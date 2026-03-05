Algunos alcaldes todavía no entregan declaración jurada

Miembros de juntas distritales y alcaldes de algunos municipios de la región del Cibao, son los funcionarios que representan un mayor reto en el depósito de la Declaración Jurada de Patrimonio ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, de acuerdo a Emma Polanco Melo, presidenta de la entidad.

“No todos los funcionarios cumplen. Son muy pocos los de la región Norte”, indicó Polanco Melo, en el marco de la inauguración de la nueva oficina regional de la Cámara de Cuentas en Santiago.

La presidenta de la institución, cedió la palabra a Francisco Franco, encargado de las declaraciones juradas de patrimonio, con el fin de aportar una visión más concreta sobre el panorama de cumplimiento de la Ley por parte de los funcionarios en esta demarcación.

De acuerdo a Franco, se han realizado varios operativos desde la institución, abriendo los servicios de forma tal que han facilitado a ciertos servidores públicos, principalmente autoridades municipales, a que se pongan al día con su obligación de presentar declaración jurada de sus bienes.

“Ya en cumplimiento vamos más allá del 70% de regidores y alcaldes, básicamente todos los alcaldes han cumplido y en términos de vocales, por ejemplo, de distritos municipales, es donde quizás tenemos un mayor incumplimiento”, puntualizó.

Asimismo, Franco destacó que en el ámbito legislativo “no existen omisos, ni en la provincia ni a nivel nacional”, afirmando que todos los legisladores de la Cámara Alta, es decir, del Senado de la República, igualmente que en la Cámara Baja, los diputados, se encuentran al día.

Polanco Melo destacó que con esta nueva sucursal, los funcionarios cumplirán con mayor entereza su deber, ya que tendrán los servicios disponibles mucho más cerca y accesible.

“Yo pienso que ahora, es porque no tenían una una oficina cerca, con gente que le van a dar el servicio de manera presencial, porque lo tienen pero virtual y no todo el mundo entiende los procesos que hay para hacer la declaración”, sostuvo.

“Pero yo sé que aquí van a venir, van a tener las informaciones y las las orientaciones necesarias y sé que Santiago no va a tener omisiones”, aseguró.

“Nosotros vamos a hacer lo que dice la ley y es un asunto personal, usted es quien tiene que hacer su declaración jurada, o sea, es un compromiso personal para cumplir la ley”, agregó Polanco.

Polanco Melo indicó que a partir de la apertura de esta nueva oficina regional, se realizarán ocho auditorías. Iniciando en el municipio de Santiago, y luego en las demás demarcaciones de la región.

nueva oficina en santiago

La nueva oficina regional en Santiago de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), es una iniciativa que procura fortalecer la fiscalización de los 178 gobiernos municipales y locales que existen en esta región y acercar los servicios de control externo a esta zona del país.

“Con la apertura de esta oficina en Santiago reafirmamos nuestra misión de acercar la Cámara de Cuentas a los territorios, fortaleciendo la cultura de la transparencia, la prevención y la correcta administración de los recursos públicos”, expresó la presidenta del órgano fiscalizador, Polanco Melo.

La nueva dependencia operará interconectada con la sede central en Santo Domingo lo que permitirá a servidores públicos y ciudadanos gestionar procesos desde estas instalaciones.

De acuerdo a Polanco, la apertura de esta sede responde a solicitudes canalizadas a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI), así como a planteamientos de representantes del funcionariado y de gobiernos municipales del Cibao.

En el acto participaron, el vicepresidente del Pleno, Francisco Tamárez Florentino, y los miembros Francisco Franco, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana, junto a directores y encargados de áreas administrativas de la entidad.

Esta nueva oficina está ubicada en la Plaza Ochoa, en la autopista Doctor Joaquín Balaguer, kilómetro 1, en Santiago de los Caballeros, y ofrecerá servicios de lunes a viernes, en horario de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.