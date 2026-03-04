Pronostican aguaceros con tronadas en la tarde por incidencia de vaguada

Las condiciones meteorológicas para este miércoles continuarán favorables para que se registren chubascos pasajeros y aislados en provincias como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Duarte, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez y Espaillat.

Estas precipitaciones son por la combinación de una vaguada y el arrastre de humedad provocado por el viento predominante del este/noreste, de acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Durante la tarde, se esperan aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tronadas y ráfagas de viento, extendiéndose hacia las provincias antes mencionadas y otras localidades como San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Hermanas Mirabal, Santiago, Santiago Rodríguez y San Juan.

Las temperaturas se mantendrán frescas durante las primeras horas del día, la noche y la madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, donde podrían presentarse episodios de nieblas y neblinas.

Pronóstico para mañana jueves

Una vaguada en varios niveles de la troposfera, combinada con el incremento del viento y los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico), dominará las condiciones del tiempo, con lluvias pasajeras hacia las regiones norte, noreste y sureste.

Condiciones marítimas

En la costa Atlántica, desde isla Saona (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto debido a vientos fuertes y oleaje anormal.

En la costa Caribeña, desde isla Beata (Pedernales) hasta playa Paraíso (Barahona), también se aconseja permanecer en puerto.

Para el resto del litoral costero, se exhorta navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro por condiciones de viento y oleaje peligrosas.

Distrito Nacional: aumentos nubosos hacia el mediodía con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.