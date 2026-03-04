Nueva terminal del Aeropuerto del Cibao proyecta duplicar operaciones

El presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao, ingeniero Félix García, realizó una visita de supervisión a los trabajos de construcción de la nueva terminal aérea, una obra valorada en 200 millones de dólares que, según afirmó, “redefinirá el estándar de la infraestructura aeroportuaria en la República Dominicana”.

Durante el recorrido, García ofreció detalles de los avances estructurales y del impacto que tendrá el proyecto no solo para Santiago, sino para toda la región Norte y el país, tomando en cuenta que por la actual terminal transitan anualmente 2 millones de pasajeros, principalmente dominicanos residentes en el exterior y visitantes que dinamizan la economía nacional.

“Esta es la inversión más importante en la historia del aeropuerto y una de las más significativas del sector aeroportuario dominicano. Estamos construyendo la terminal más moderna del país, con estándares internacionales de primer nivel”, afirmó el ingeniero García.

La nueva terminal, concebida bajo criterios de sostenibilidad ambiental y eficiencia operativa, duplicará la capacidad actual de operaciones, permitiendo la captación de nuevas aerolíneas y la apertura de destinos adicionales.

“Con esta ampliación no solo duplicaremos nuestras operaciones, sino que colocamos a Santiago en el radar de nuevas aerolíneas interesadas en operar aeronaves de mayor capacidad. Esto se traduce en más rutas, más conectividad y más oportunidades para la región”, sostuvo.

El proyecto está dividido en tres fases e incluye, además de la edificación principal, la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves y la extensión de la pista de aterrizaje hasta 2,920 metros, prevista para el próximo año. Esta adecuación permitirá recibir aviones de fuselaje ancho y ampliar el alcance de las operaciones internacionales.

La proyección de finalización de la nueva terminal está estimada para mediados del año 2027.

“Si mantenemos el ritmo actual de trabajo, estaremos entregando esta obra a mediados de 2027. Es un compromiso firme con Santiago y con la República Dominicana”, puntualizó.

García enfatizó que uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su impacto directo en la generación de empleos. En la construcción participan al menos 13 empresas internacionales como suplidoras de materiales especializados, además de cientos de trabajadores integrados a las labores diarias.

Actualmente, el aeropuerto genera en conjunto con todas las empresas que gestionan desde la terminal, alrededor de 3,000 empleos directos. Con la entrada en operación de la nueva terminal, esa cifra aumentará en un 40 %, lo que representará aproximadamente 1,200 nuevos empleos directos.

“Estamos hablando de un incremento directo de 1,200 nuevos empleos, un crecimiento del 40 % sobre nuestra nómina actual. Eso es desarrollo real, empleo digno y dinamización económica para miles de familias dominicanas”, enfatizó García.

Experiencia del pasajero y modernización integral

La nueva infraestructura contempla amplios espacios comerciales, áreas de circulación más eficientes, tecnología de última generación en procesos migratorios y de seguridad, así como zonas de espera más confortables para pasajeros y acompañantes.

“Las incomodidades propias de una construcción de esta magnitud, realizada en plena operación, serán ampliamente compensadas con la experiencia que ofreceremos. El pasajero encontrará más comodidad, más servicios y un entorno a la altura de los grandes aeropuertos del mundo”, expresó.

En el plano arquitectónico, cada área ha sido concebida con elementos inspirados en la identidad cultural y productiva de la provincia de Santiago, buscando una conexión visual con la idiosincrasia de la región. “Hemos querido que esta terminal respire Santiago. Que quien llegue o parta desde aquí sienta la identidad de nuestra provincia en su diseño, en sus materiales y en su concepto arquitectónico”, indicó García.

Una apuesta estratégica de país

El presidente del Consejo de Administración subrayó que el proyecto responde a una visión de largo plazo para consolidar al aeropuerto como un eje estratégico de desarrollo.

“Estamos construyendo más que una terminal; estamos construyendo futuro. Esta obra posiciona al Aeropuerto Internacional del Cibao como una plataforma clave para el crecimiento turístico, comercial y logístico de la República Dominicana”, concluyó.

Con una inversión histórica, generación masiva de empleos, ampliación de capacidad operativa y estándares internacionales, la nueva terminal del Aeropuerto Internacional

del Cibao se perfila como una de las infraestructuras más trascendentales en ejecución en el país, con impacto directo en millones de pasajeros y en la proyección internacional de la región Norte.