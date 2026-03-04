Instalarán nuevos sistemas ILS y radares para fortalecer la seguridad aérea en RD

El director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez, anunció la instalación de dos nuevos sistemas de aterrizaje por instrumentos (ILS) en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA ) y en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en la provincia La Altagracia.

La iniciativa busca fortalecer la seguridad operacional y optimizar las maniobras de aterrizaje y despegue, especialmente en condiciones meteorológicas adversas que con frecuencia inciden en ambas terminales, consideradas de las más transitadas del país.

Rodríguez explicó que el sistema ILS (Instrument Landing System) es un equipamiento instrumental de radio ayuda que proporciona a las aeronaves información precisa sobre alineación lateral y trayectoria vertical durante la aproximación final.

“Es un sistema que permite localizar en dos bloques importantes de navegación para llegar al aeropuerto, ofreciendo mayor exactitud y reduciendo riesgos en condiciones de baja visibilidad”, detalló.

El funcionario indicó que los nuevos equipos sustituirán o reforzarán los sistemas existentes, incorporando tecnología más avanzada y acorde con los estándares internacionales de aviación civil.

“Estamos adquiriendo un nuevo ILS para el AILA, y otro para la terminal de Punta Cana. Esto garantizará operaciones más seguras y eficientes”, sostuvo.

El AILA, es la principal puerta de entrada aérea del país en la región sur y este, concentra una parte significativa del tráfico comercial y de carga.

Mientras que Punta Cana, motor del turismo dominicano, maneja el mayor flujo de pasajeros internacionales, por lo que la modernización de sus sistemas de aproximación resulta estratégica para mantener la confiabilidad operativa y evitar desvíos o cancelaciones por factores climáticos.

Nuevos sistemas de aterrizaje por instrumentos en los principales aeropuertos del país serán instaalados.LD.

Cobertura total del espacio aéreo

Pero la modernización no se limita a las radio ayudas.

Rodríguez informó que el IDAC también avanza en la instalación de un radar primario y secundario de última generación en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago de los Caballeros. Este sistema permitirá cubrir la baja altura del centro del país, una zona que por su topografía requiere vigilancia constante y tecnología de precisión.

El radar primario detecta las aeronaves mediante el rebote de ondas electromagnéticas, mientras que el secundario complementa la información recibiendo datos emitidos por los transpondedores de los aviones, lo que facilita identificar matrícula, altitud y velocidad.

La combinación de ambos incrementa significativamente la capacidad de monitoreo y control del tráfico aéreo.

Asimismo, anunció que otro radar será instalado en el nuevo Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, proyecto clave para el desarrollo turístico y económico de la región sur. Este equipo ampliará la cobertura en esa zona, históricamente limitada en cuanto a infraestructura de vigilancia aérea.

Con la puesta en funcionamiento de estos radares, el país avanzará hacia una cobertura más integral de su espacio aéreo, permitiendo una supervisión más eficiente de vuelos comerciales, privados y de carga, así como una respuesta más rápida ante cualquier eventualidad.

Seguridad y crecimiento sostenido

Las medidas anunciadas se producen en un contexto de crecimiento sostenido del tráfico aéreo en la República Dominicana, impulsado por la expansión del turismo y la conectividad internacional.

La actualización de los sistemas de navegación y vigilancia responde no solo a una necesidad técnica, sino también al compromiso de cumplir con las normativas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Rodríguez subrayó que estas inversiones forman parte de un plan estratégico para fortalecer la seguridad operacional y elevar la competitividad del país como hub regional del Caribe. “La aviación dominicana está dando pasos firmes hacia una infraestructura más robusta, segura y moderna”, afirmó.

Con la instalación de los nuevos ILS y radares, el IDAC consolida una etapa de transformación tecnológica que impactará directamente en la seguridad de miles de pasajeros que diariamente transitan por las principales terminales aéreas del país, reforzando la confianza en el sistema aeronáutico nacional y proyectando a la República Dominicana como un destino cada vez más seguro y preparado para el futuro.