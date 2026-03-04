Con 370 trasplantes de córneas en un año, activarán bancos de donación en dos hospitales

En República Dominicana se plantea el equipamiento de dos bancos de corneas, ante la demanda de pacientes que necesitan este tipo de trasplante, al margen del banco de piel y tejidos que será puesto en funcionamiento en Santiago.

Solo el pasado año se realizaron 370 trasplantes de córneas en el país, explicó el doctor José Juan Castillos Almonte, director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (INCORT), de las que unas 360 fueron compradas en el extranjero, a un costo de unos dos mil dólares cada una.

Dijo que esos bancos de corneas funcionarían en el hospital José María Cabral y Báez y en el Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT), donde funcionó uno en una una época.

Afirmó que ya tienen el levantamiento hecho de las necesidades de los bancos de córneas. Refirió a que “reciéntenme el Club 20-30 hizo una donación al banco de córnea de Cecanot y pienso que necesita ya menos de lo que necesitaba en meses anteriores”.

El centro que mayor trasplante de córneas realiza es de Centro Cristiano de Servicios Médicos (Los Americanos), en Los Alcarrizos y otro centro privado del Distrito Nacional

Poca cultura de donación

En cuanto a la falta de cultura de donación de órganos y tejido que hay en la población dominicana, llamó a las personas a crear conciencia, que las corneas “son unas una telita transparente que están en frente del ojo y la gente no la quiere donar”.