Martes con aguaceros dispersos por efectos de una vaguada

Este martes, el flujo de viento del este y la presencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera estarán generando nublados desde horas matutinas hasta entrada la noche, acompañados de aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento, sobre provincias.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) dice que esas lluvias serán sobre las regiones: nordeste, este, el litoral costero Caribeño, así como, el valle del Cibao y la Cordillera Central.

“Se prevén mayormente hacia: Monseñor Nouel, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Santiago, Barahona, Azua, Baoruco, Elías Piña y Santo Domingo”.

Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, por efecto del viento predominante del este, siendo agradables en la noche y madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde se prevén eventos de nieblas y neblinas, especialmente hacia el valle de Neiba y la cordillera Central.

“Mañana miércoles, las condiciones del tiempo estarán ligeramente más inestables, debido a la vaguada en varios niveles de la troposfera, el aumento de la velocidad del viento y por los efectos de calentamiento diurno. Por tal razón, se estarán generando desde horas matutinas, aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ocasionales ráfagas de viento sobre sectores de la llanura oriental, el nordeste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Tales como: La Altagracia, Samaná, Santo Domingo, San José de Ocoa, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, San Cristóbal, Santiago, Espaillat, la Romana y El Seibo”.

Fuerte oleaje

En la costa Atlántica, desde la Isla Saona hasta Cabo Cabrón (Samaná) el Indomet recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a permanecer en puerto, debido a vientos y olas anormales. El resto de la costa navegar con precaución cerca del perímetro costero. En la caribeña, desde Playa Paraíso (Barahona) hasta isla Beata (Pedernales), recomendamos permanecer en puerto. El resto de la costa navegar con precaución y no aventurarse mar adentro, debido a vientos moderados a fuertes y oleaje anormal.

Pronósticos locales

En el Gran Santo Domingo habrá incrementos nubosos en la tarde con chubascos aislados. Temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

Resumen: Vaguada y efectos del viento del este incidiendo en las condiciones del tiempo…Algunos aguaceros con posibles tronadas y ráfagas de viento. Recomendaciones marítimas vigentes.