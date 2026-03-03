Madre denuncia que director de escuela agredió a su hija tras pelea con compañera de clases

Una madre denunció que el director del centro educativo Carlos Navarro, ubicado en el kilómetro 13 de la autopista Duarte, en la provincia de Monte Cristi, presuntamente agredió físicamente a su hija de nueve años luego de que la menor sostuviera una pelea con una compañera de su misma edad.

De acuerdo con la denuncia, el director del plantel, identificado como Edinson Rivas, habría propinado varios golpes a la niña bajo el argumento de que intervenía en la riña entre las estudiantes.

La situación ha generado indignación en la comunidad, donde padres, tutores y residentes decidieron cerrar el centro educativo como medida de protesta, exigiendo una investigación transparente y sanciones en caso de comprobarse la agresión.

La madre de la menor explicó que, tras el incidente, llevó a su hija a una clínica debido a que presentaba dolor de cabeza y signos de maltrato.

“Estoy aquí en el kilómetro 13 con la escuela cerrada porque el director maltrató a mi niña. Una persona que ocupa ese cargo no puede maltratar a ningún niño. La llevé a la clínica y ahora está en casa con dolor de cabeza”, expresó.

Acompañada por familiares y otros padres, la mujer se concentró frente al plantel para llamar la atención de las autoridades y exigir explicaciones sobre lo ocurrido.

“Esto es un abuso con una niña de nueve años. No podemos permitir un abuso infantil. Si en las reuniones él dice que los padres no pueden maltratar a los niños, entonces ¿por qué puede hacerlo él? Queremos justicia”, manifestó.

Los comunitarios advirtieron que no levantarán la protesta hasta que las autoridades del centro y el Ministerio de Educación ofrezcan una respuesta formal y garanticen la seguridad de los estudiantes.

Hasta el momento, no se ha ofrecido una versión oficial por parte de la dirección del plantel ni del Distrito Educativo correspondiente.