Fuerza del Pueblo: El discurso de Abinader sobre avance en la educación no corresponde a la realidad

En respuesta al discurso presidencial del pasado 27 de febrero, el partido Fuerza del Pueblo afirmó que los avances educativos mencionados por Luis Abinader están alejados de la realidad.

La exministra de Educación y miembro del comité político del Partido Fuerza del Pueblo, Josefina Pimentel, aseguró que Abinader presenta como un logro la entrega de 1,702 nuevas aulas durante el año 2025 y 516 planteles intervenidos con mantenimiento correctivo, así como la inauguración de 252 planteles desde el año 2021 a la fecha.

“La infraestructura escolar representa el obstáculo más grave y tangible de su gestión gubernamental", señaló Pimentel durante una rueda de prensa en la sede de la Fuerza del Pueblo en la calle Benito Monción del sector Gazcue.

Según los datos ofrecidos, la inversión en educación cayó de RD$19,200 millones en 2014 a RD$6,351 millones en 2025; y la entrega de aulas, que fue de 6,775 en 2014, se redujo a unas 1,555 en el 2025, según los informes oficiales, aunque superior a las del año 2021, donde apenas se logró construir 124 aulas.

Resaltó que la cantidad de centros públicos actualmente asciende a unos 7,922 centros en todo el país.

“La infraestructura y el mantenimiento aparecen como un cuello de botella en la actual gestión gubernamental, donde la inversión física en el MINERD continúa siendo sumamente baja”, dijo.

Para los fines de mantenimiento, se tuvo una participación de un 2.18% en el 2025, y donde el gasto en mantenimiento fue de RD$343.19 millones, equivalentes a RD$43,321 por centro. Este presupuesto significó un 0.11% del total ejecutado por la cartera educativa el pasado año.

"El gobierno ha preferido alquilar aulas en centros educativos privados, pero además también ha adoptado la modalidad de utilizar furgones como aulas móviles", explicó.

En agosto de 2020, se habían contabilizado 711 planteles que no pudieron iniciar su construcción debido a diversas causas, a las que se les denominó “nudo legal”, según la Fuerza del Pueblo. Para solucionar este problema, se aprobó la ley 118-21, de junio del 2021, bajo el argumento de que con esta se podría resolver la situación y culminar los planteles.

Sin embargo, según el informe del partido, al mes de enero de 2025, solo se habían podido concluir 200 de esas escuelas, para un total de 3,090 aulas, con una inversión de RD$15,939.574 millones, dejando aún pendientes 511 planteles, de los cuales 278 pertenecen a ejecución.

Abandono escolar

Como uno de los mayores desafíos que enfrenta el sistema educativo, que es el abandono escolar, la Fuerza del Pueblo asegura que alrededor del 25% de los jóvenes entre 15 y 17 años no asiste a la escuela.

"De cada 100 jóvenes entre 15 y 17 años, 25 no asisten a la escuela", puntualizó.

Cada año asiente la cantidad de estudiantes del nivel secundario que abandonan las escuelas por distintas circunstancias, siendo la deficiencia de la educación una de las principales.