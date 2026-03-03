Embajador israelí sobre muerte de ayatola Jamenei: “Representa justicia para los inocentes muertos”

El embajador de Israel en República Dominicana, Raslan Abu Rukun, afirmó el lunes que la muerte del ayatola Alí Jamenei representa una “justicia muy grande para muchos inocentes muertos” en el mundo.

Jamenei, líder supremo de Irán que gobernó el país durante casi cuatro décadas, murió el sábado 28 de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra su régimen como parte de la Operación Furia Épica.

“Esta muerte representa justicia muy grande para muchos inocentes muertos en todo el mundo: americanos, israelíes…”, dijo Abu Rukun en entrevista virtual con Listín Diario. “Esperamos que esta muerte pueda cambiar el gobierno o régimen” iraní, agregó.

El diplomático defendió la participación de Israel en la operación militar conjunta con Estados Unidos y aseguró que la decisión respondió a una amenaza que, según sostuvo, se había acumulado durante años.

“Para Israel y muchos países en Medio Oriente, en el mundo, el régimen iraní siempre representó una amenaza muy grande para la estabilidad y paz en el Medio Oriente”, dijo.

Explicó que los líderes iraníes han mantenido durante décadas un discurso en contra de la existencia del Estado de Israel. A esto, añadió, se suma el desarrollo del programa nuclear y de misiles balísticos por parte de Teherán.

“Para Israel esta fue una amenaza existencial y esta fue siempre nuestra oposición, que Irán no pueda alcanzar armas nucleares y no pueda desarrollar el programa de los misiles balísticos”, indicó.

“El régimen asesinó miles de iraníes”

El gobierno iraní ha condenado los ataques como crímenes de guerra y violaciones al derecho internacional. Sobre estas acusaciones, Abu Rukun respondió que su país actuó en defensa propia.

“Fue nuestro derecho defender a nuestros ciudadanos y nuestra existencia. El crimen fue del régimen iraní y los ayatolas que también mataron”, dijo.

Señaló que, en los últimos meses, las autoridades de ese país habrían reprimido con violencia a su propia población. “El régimen asesinó miles de iraníes”, afirmó.

Programa nuclear

El embajador también se refirió a la posición del gobierno dominicano, que indicó que lo ocurrido en Oriente Medio pone de relieve los riesgos que la proliferación nuclear representa para la seguridad global.

Abu Rukun valoró esa declaración y reiteró que la preocupación por el programa nuclear iraní no es exclusiva de Israel. Recordó que durante años Teherán sostuvo que su programa tenía fines civiles, pero, según dijo, la inteligencia israelí y de otros países mostró avances paralelos en el desarrollo de misiles de largo alcance.

“Ellos desarrollaron programas de misiles balísticos que pueden alcanzar Europa y también Estados Unidos y otros países más lejos en el mundo. Siempre mostramos preocupación con eso y también fue nuestro objetivo claro que Irán no puede alcanzar armas nucleares”, afirmó.

Sobre lo que representa la muerte de Jamenei para la región, el diplomático insistió en que se trata de un punto de inflexión. Mencionó ataques ocurridos en América Latina en décadas pasadas, como los atentados contra la embajada de Israel y un centro judío en Argentina, que, según indicó, ocurrieron bajo el liderazgo del ayatola.

“Bajo su liderazgo también en los últimos meses el régimen asesinó a miles de los iraníes y por eso esta justicia es muy grande”, dijo.

La hija, el yerno y el nieto de Jameneí también murieron en los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

“Resultados positivos”

Preguntado sobre los ataques a infraestructuras nucleares iraníes, Abu Rukun aseguró que el año pasado ya se habían realizado operaciones conjuntas con Estados Unidos con “resultados positivos”.

No obstante, afirmó que en las últimas semanas Irán habría retomado actividades vinculadas a sus capacidades nucleares y de misiles.

“La decisión fue muy clara: necesitamos actuar ahora, porque en el futuro si puede alcanzar armas nucleares puede ser muy difícil. No solo para Israel, para todo el mundo, manejar conflicto con este régimen muy radical y muy extremista”, dijo.

“Vivimos en situación de guerra”

En cuanto a la situación actual en Israel, describió un país que continúa en estado de guerra y que ha enfrentado conflictos en múltiples frentes durante los últimos dos años.

“Los israelíes son resilientes”, afirmó. Explicó que la mayoría de las viviendas cuentan con espacios de refugio ante posibles ataques.

Sobre la comunidad dominicana en Israel, señaló que es pequeña y que hasta el momento no se han reportado emergencias que involucren a dominicanos.