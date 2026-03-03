Colegio Santa Teresita reconoce a exrector de APEC y otros directores egresados del centro

Con motivo de la celebración de sus 95 años, el Colegio Santa Teresita reconoció a 16 egresados meritorios, destacados por incursionar en centros educativos como directores, entre ellos a Franklyn Holguín Haché, exrector de la Universidad APEC durante 56 años.

Bajo un ambiente cargado de emociones, Holguín Haché manifestó que el cumpleaños de la institución que forjó y formó pilares importantes de su educación durante cuatro años del nivel de bachillerato lo llena de satisfacción.

“Esto no solo me llena de gran orgullo celebrar 95 años de una institución ejemplo en nuestro país, donde hemos ingresado una multitud de estudiantes que hoy somos profesionales que aportamos a la sociedad dominicana”, declaró a reporteros de Listín Diario.

Holguín desde el año 1989 es Profesor Emérito en la Universidad APEC; “Doctor Honoris Causa” en Humanidades, en 2001, APEC, y rector Emérito en el 2002, en la Asociación Dominicana de Rectores (ADRU).

Franklyn Holguín Haché, exrector de la Universidad APEC durante 56 años.

Sin embargo, antes de incursionar siendo rector de APEC, Franklyn Holguín Haché se desempeñó como docente en distintas áreas durante cuatro años en el Santa Teresita.

“Este colegio inspiró en nosotros los valores patrios, los valores morales, el civismo, la dominicanidad y sobre todo el entender que el ser humano es importante. Es la herencia más grande que hemos recibido”, expresó con orgullo.

El centro de enseñanza ubicado en Gascue, Distrito Nacional, también reconoció a Eira Teresa Muñoz Reyes, Colegio Muñoz Reyes, María Teresa Román, Preescolar Montessori, Aida Piantini, Preescolar y Primaria Piaget, Claudia Defilló del ABC America Bicultural School, Belén Pou, Maternal, Primaria y Media Decroly y Massiel Pimentel, Cudeni Comunidad Educativa.

También Cristina Roques, Colegio Minetta Roques, Rosalía Ramirez Roques, Colegio Minetta Roques, Carlos Baez, Colegio Santa Teresita, tanda vespertina, Fátima Bello de Moreta, Preescolar Las Hormiguitas, Cristina Inchaustegui, Colegio Evangélico La Trinidad, Massiel Javier de Dotel, Octavio Dotel International School, y Jessie Inoa, Bee Creative.

Acerca del Santa Teresita

El Colegio Santa Teresita conformó su identidad a partir de la gestión de tres educadoras hermanas, Lourdes, Minetta e Itha Roques, en 1931, en plena dictadura de Rafael Leonidas Trujillo.

“Estas hermanas fueron valientes que soñaron con sentar a la patria en un pupitre. Fueron mujeres de vanguardia en su época antitrujillista que en sus aulas recibían niños de familia que en otro centro no se atrevían a tener”, expresó la junta directiva del centro educativo.

Asimismo, destacaron que este fue el primer colegio mixto y laico del país, en una época en la que la mayoría de los colegios privados estaban vinculados al catolicismo, por lo que desde sus inicios, la institución optó por permitir que niñas y niños compartieran las mismas aulas.

