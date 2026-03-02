Licitarán construcción de elevados en los kilómetros 17 y 22 de la Autopista Duarte

Además de la licitación que se encuentra abierta para la construcción de un elevado en el kilómetro 28 de la Autopista Duarte, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, informó que el gobierno pretende construir otros dos en los kilómetros 17 y 22

“Hay dos elevados más; en los próximos días vamos a subir la licitación para otro elevado en el kilómetro 22 y creo que otro después, como en el 17, y ya eso con retorno ayuda a suprimir los seis o cinco semáforos que hay”, dijo Estrella al participar en el programa Hoy Mismo que se transmite por Color Visión.

Se recuerda que en diciembre de 2025, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Fideicomiso RD Vial, anunció el inicio de una licitación para el diseño y construcción del paso elevado del kilómetro 28 de la Autopista Duarte.

“La combinación del paso elevado con la ampliación de carriles, eliminación de dos semáforos en el entorno de Pedro Brand y la construcción de vías marginales permitirá segregar eficientemente el tráfico local del expreso, reduciendo los tiempos de desplazamiento y mejorando sustancialmente la circulación”, informaba la entidad durante el anuncio.

Sobre la terminación del kilómetro 9 de la Autopista Duarte, el ministro expresó que, aunque no pretende dar fechas de su conclusión, en unos días se abrirá el nuevo puente peatonal, lo que permitirá quitar el viejo y así poder construir los dos carriles que faltan en ese tramo.

De igual forma, anunció que se licitará otro tramo, “de unos tres o cuatro kilómetros” del peaje de la carretera Sánchez hasta la circunvalación, para ampliar a cuatro carriles ese tramo.

Sobre la República de Colombia indicó que su terminación total está prevista para el año 2027.

Dinero de Aerodom

Eduardo Estrella dijo que todas las obras del dinero dado por el contrato del Gobierno con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) se están realizando, tanto el asfaltado de Boca Chica, como la apertura de la licitación de la construcción del puente basculante para sustituir el actual puente flotante sobre el río Ozama, que conecta Santo Domingo Este con el Distrito Nacional.

Indicó que la única obra que falta de ese dinero es la licitación del puente Jacinto Peinado, sobre el Río Isabela, debido a que hay un “contrato viejo”, de una persona que dice que se le había adjudicado esa obra.

“Ese es un tema que se está viendo”, indicó.