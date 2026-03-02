Jet Set: La salida de hermanas que separó a Danilda y Celestina

Era una salida de hermanas para escuchar a la voz más alta del merengue en una de las discotecas más reconocidas de Santo Domingo, sin embargo, se convirtió en una noche amarga, que Danilda Figuereo Jusino recuerda con dolor y tristeza.

Aquella madrugada del 8 de abril de 2025 se convirtió para esta joven de 30 años en una fecha imborrable en el calendario, una en la que perdió a su hermana Celestina Amada Figuereo Jusino, en la tragedia del Jet Set.

“Éramos bastante cercanas, ha sido bien difícil, porque si yo me sentía mal o tenía alguna alegría todo era con ella, si iba a salir era con ella también y ahora al no tenerla se hace difícil, aunque tenga la compañía de otras personas”, expresó la sobreviviente del fatídico desplome al conversar con Listín Diario.

Celestina, de 31 años, no tuvo hijos, ni estaba casada, era licenciada en Contabilidad y por más de cinco años laboró como oficial de servicio al cliente en la sucursal del Banco Ademi en San Cristóbal, provincia que la vio nacer y desarrollarse.

A casi 11 meses de aquel lunes bailable que terminó en tragedia, Danilda recuerda a su hermana como la alegría de su familia, en quien era difícil ver una pizca de incomodidad y se distinguía por su compromiso y disciplina.

“Ella era todo alegría, pocas veces tú la veías triste o enfadada, era muy estricta, ella trabajaba en el banco Ademi, era todo alegría, siempre quería celebrar, siempre quería compartir”, dijo con voz entrecortada mientras recordaba a quien fue su confidente.

Ese deseo de compartir, fue el que las guió hasta la discoteca, donde fueron en compañía de Luis Yohandi Ramírez Rodríguez, quien también falleció y de la pareja de Danilda, Juan Soto, sobreviviente.

“Mi hermana y yo teníamos tiempo buscando una fiesta de Rubby Pérez, ya que él no se presentaba tan común en el país y como vimos esa oportunidad, decidimos asistir, mi hermana me lo envió por Instagram y me dijo ‘para esa fiesta vamos, hay que ir a hacer la reservación’ entonces el sábado antes de la fiesta fueron, hicieron la reservación y escogieron la mesa y todo y ya estábamos como quien dice seguros, porque quedaban pocas mesas”, rememoró.

La tragedia del Jet Set ocurrió el 8 de abril del 2025AFP

El lunes 7 de abril comenzaron a alistarse temprano para salir desde el sector Buen Pastor, en San Cristóbal, a las 9:30 de la noche, encontrándose en el Jet Set un ambiente de alegría y compartir.

“El ambiente era todo alegría, todo el que estaba ahí estaba contento, todo bien”, expresó Figuereo Jusino.

La memoria de Danilda no registra el momento en que el techo se desplomó sobre ellos, solo recuerda que quedó enterrada entre los escombros y con ellos sobre sus brazos, parte de su cuerpo que resultó más afectada por los trozos de concreto.

“A mí me sacan, incluso me halaron de cabello, porque yo estaba enterrada, cuando me sacan yo no me sentía los brazos, porque tenía el techo en los brazos, me montan en la ambulancia y recuerdo que yo les dije que buscaran a mi hermana que estaba al lado mío y ellos me dijeron ‘sí, sí, la vamos a buscar’ y yo les dije el nombre y todo”, recordó.

Sin embargo, cuando volvió a tener información sobre Celestina, no era la que esperaba, su hermana había fallecido.

“Yo preguntaba todos los días prácticamente a mi otra hermana. Fue chocante y duro, porque yo pensé que ella estaba con vida, así como yo pude librarla, yo pensé que ella también podía”, manifestó afligida.

Desde entonces, su ritmo y rutina de vida han cambiado por completo, tuvo que tomar terapia física por casi cuatro meses en su mano derecha, ya que a raíz del peso de los escombros perdió movilidad.

“No podía moverla ni nada, se me acalambraba mucho y tenía dolor, de madrugada me levantaba llorando del dolor, tuve que tomar terapias y aún sigo yendo, porque tengo calambres y me duele la mano cuando hago mucho esfuerzo. Tengo las marcas de los moretones que tenía”, aseveró sobre las marcas físicas que guarda su cuerpo sobre aquella noche.

La embargan los recuerdos de aquella noche y todo los “quizás” si no habría asistido con su hermana a la fiesta en el centro nocturno, que se cobró la vida de 236 personas y dejó más de 100 personas heridas.

“Uno siempre piensa en que hubiese pasado, si no hubiese asistido, ha cambiado totalmente porque se siente el vacío de ella, aunque uno trata de salir adelante, pero como quiera uno sabe que ya ella no está, que falta, ha sido muy duro realmente”, expresó la joven que aún le pesa ver la habitación vacía de su hermana y con quien vivió toda su vida.

La tragedia del Jet Set ocurrió a las 12:44 de la madrugada del martes 8 de abril, dejando como saldo 236 fallecidos y alrededor de 100 heridos, conforme al informe del Ministerio Público, en su acusación formal en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios y administradores de la discoteca.

El hecho ocurrió mientras el merenguero Rubby Pérez, también víctima mortal, armonizaba la canción “De color de rosa”, en uno de los tradicionales lunes bailables del histórico lugar de diversión.