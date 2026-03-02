Félix Portes denuncia que representados en el caso Jet Set no han recibido ayudas del Gobierno

A casi un año de la tragedia del Jet Set que costó la vida de 236 personas y dejó un saldo de más de 180 heridos, el jurista Félix Portes denunció que ninguna de las 33 personas que representa ha recibido las ayudas anunciadas por las autoridades.

“El presidente @luisabinader debe ordenar una auditoría y un levantamiento completo sobre el programa de ‘ayuda’ destinado a los afectados. Tengo 33 personas afectadas identificadas (clientes) y ninguna ha recibido ayuda. La ciudadanía merece respuestas claras: ¿Quiénes han recibido ayuda? ¿Qué tipo de ayuda se ha otorgado? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero se ha destinado realmente a estas ayudas? Estos son fondos públicos y su manejo debe ser transparente y verificable”, escribió en la red social de X.

Denunció que existen informaciones de que personas que aparecen como beneficiarias en los registros oficiales no han recibido ninguna ayuda efectiva.

Ante esto solicitó una investigación para aclarar qué ha pasado con estas ayudas.

Inician asistencia a familias de las víctimas del Jet Set Lea también

El pasado 8 de abril, República Dominicana vivió una de las tragedias que más han impactado a la sociedad por el colapso de la discoteca Jet Set que se llevó consigo 236 personas.

En el mes de junio, las autoridades anunciaron que 232 hogares habían sido intervenidos; 205 de las familias habían requerido un aporte económico y 124 siguen recibiendo ayuda psicológica de parte del programa Supérate.

Mientras que en el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), se informó que se evaluaron 149 hogares, entre familiares de fallecidos y sobrevivientes. De estos, 91 están en proceso de pago y 59 se encuentran en evaluación.

En tanto que con los niños huérfanos, al menos 174 se les daría asistencia a través del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).