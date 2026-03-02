Dominicano en Dubái
Dominicano Joan Vidal cuenta la incertidumbre vivida en Dubái durante el bombardeo de Irán
"Mi reacción inicial ante los bombardeos de Irán a esta zona fue de sorpresa. Creo que fue una sensación compartida por la gran mayoría de las personas que vivimos aquí en Dubái, no sólo por el inicio del conflicto en sí, sino por la rapidez con la que los acontecimientos comenzaron a escalar. En muy poco tiempo se empezaron a ver efectos concretos en distintos puntos de esta zona, y también se percibieron repercusiones en el ámbito local. Esa combinación de incertidumbre y rapidez fue lo que más impactó en los primeros momentos". Esta cita es de Joan Vidal, un dominicano radicado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, desde el año 2018.
El joven nacido en Los Tres Brazos y criado en Villa Mella, relata a LISTÍN DIARIO que ha vivido esta experiencia de distintas maneras. "Durante la primera noche, por ejemplo, decidí no dormir con la intención de estar alerta y preparado para responder rápidamente ante cualquier eventualidad. También preparé un bulto con documentos importantes y algunos objetos esenciales que pudiera transportar con facilidad en caso de que fuera necesario movilizarme. A esto se sumó la elaboración de un plan básico: ¿qué hacer?, ¿adónde ir? y ¿en qué momento actuar?, siempre siguiendo las instrucciones oficiales y sólo cuando así se indique de manera general". Lo dice con angustia quien allí trabaja en ciberseguridad.
Ante la pregunta de este medio de cómo ha manejado el pánico ante los bombardeos. Su respuesta fue contundente. "El miedo ha sido ambivalente. Al inicio se manifestaba de forma más intensa, especialmente al escuchar los ruidos producidos por las interceptaciones, ya que en ese momento no se contaba con información clara. Con el tiempo se ha entendido que esos sonidos corresponden a sistemas de defensa y que, en muchos casos, indican que los mecanismos de protección están funcionando".
Esto le fue dando tranquilidad, pero sin dejar de estar alerta a cualquier cosa que pase. Él reside en Dubái Marina, cerca de la Palma (Palm Jumeirah), donde la entrada del hotel Fairmont fue afectada.
A medida que pasan los días, la situación tiende a normalizarse, comenta Vidal de forma exclusiva para LISTÍN DIARIO. Eso sí, no pasa por alto traer a colación que, pese a esto, surge otro tipo de miedo, más mental que inmediato. "Aparecen preocupaciones relacionadas con las posibles repercusiones a largo plazo: no saber cuándo terminará esta situación, qué hacer en caso de una escalada mayor o cómo podrían cambiar las condiciones de vida si el escenario se prolonga". Como al resto de los habitantes, a este dominicano le preocupa la inestabilidad que esto pueda desatar.
Mensaje de calma
El joven que allí se destaca, también por su podcast ‘De la Isla al Desierto’, dice que sin duda ha sido una situación distinta a cualquier otra que haya vivido, pero resalta que las autoridades se han encargado de transmitir un mensaje constante de calma, tanto a la población residente como a quienes se encuentran de visita.
Joan explica que han reiterado que los sistemas de defensa con los que cuenta el país están entre los más avanzados del mundo, algo que se ha podido constatar en la práctica, ya que hasta el momento no se han reportado incidentes mayores según la información difundida por las autoridades locales.
"Han mantenido una comunicación constante mediante alertas oficiales cada vez que consideran que la población debe tomar alguna acción preventiva. En una de esas ocasiones, al recibir la notificación, tomé la decisión de bajar desde mi apartamento en el piso 27 hacia el sótano del edificio donde resido, ya que estos espacios son considerados los más seguros en este tipo de situaciones. Además de ofrecer mayor protección, los sótanos cuentan con la capacidad necesaria para resguardar a un gran número de personas que habitan en el edificio". Para Joan, esta experiencia ha sido de incertidumbre y fe.
Recomendaciones y ambiente
De igual forma, las autoridades compartieron un documento con recomendaciones específicas sobre cómo actuar, entre ellas: mantenerse alejado de puertas y ventanas de cristal, colocar cortinas gruesas en esas áreas para reducir riesgos y seguir exclusivamente los canales oficiales de información. También se ha hecho mucho énfasis en no difundir información no verificada, ya que esto puede generar pánico innecesario.
En cuanto al ambiente general, se ha sentido bastante tranquilo. La circulación vehicular ha sido mínima, en parte porque varias instituciones han optado por implementar el trabajo remoto. Asimismo, muchas empresas y comercios permanecen cerrados, al menos de forma temporal, con el objetivo de reducir la exposición de las personas y priorizar la seguridad colectiva por encima de cualquier otra actividad.
¿Por qué vive en Dubái?
Su oportunidad para vivir en este lugar tan apartado de República Dominicana le llegó cuando necesitaban a alguien con su perfil para una posición allí. Gracias a su entrega y destreza, Joan se convirtió en el único criollo escogido para laborar en la ‘Expo 2020 Dubái’, en el Departamento de Tecnología, que se realizó en 2021. Allí también ha obtenido acreditaciones internacionales y está revolucionándolo todo con su podcast ‘De la Isla al Desierto’. También desde allí ha podido desarrollar su carrera como locutor, realizando campañas publicitarias y siendo narrador de audiolibros.