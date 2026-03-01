Vaguada y viento del sureste provocan lluvias este domingo

Las condiciones meteorológicas permanecerán bajo la interacción de una vaguada con el viento cálido y húmedo del sureste, lo que favorecen los nublados con lluvias dispersas a moderadas en ocasiones, principalmente en localidades cercanas a la costa sur, como La Romana, San Pedro de Macorís, El Gran Santo Domingo, Peravia y San Cristóbal entre otras cercanas.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) En la tarde hasta las primeras horas de la noche, se intensificaran los aguaceros, acompañados de tronadas y ráfagas de viento en las provincias: Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Espaillat, Puerto Plata, San Juan, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Pedernales e Independencia.

El lunes, inicio de la semana laboral, desde horas matutinas se presentarán aumentos nubosos con chubascos dispersos en poblados de la costa sur, por la influencia de la vaguada. En la tarde y hasta las primeras horas de la noche, ocurrirán aguaceros con tronadas y posibles ráfagas de viento hacia localidades de la vertiente noreste, este, el valle del Cibao y la Cordillera Central.

Condiciones marítimas:

En la costa caribeña, se exhorta a navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro debido a vientos y olas anormales. En la atlántica, desde cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná) se recomienda navegar con precaución por olas anormales. Para el resto de la costa las condiciones marítimas están normales.

Pronósticos locales

En el Gran Santo Domingo: aumentos nubosos con chubascos pasajeros y ráfagas de viento. Temperaturas: mínimas entre 21 °C y 23 °C, y máximas entre 30 °C y 32 °C.