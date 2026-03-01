Trasladan a 21 internos de cárcel de Moca vinculados a ilícitos en ese centro

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que realizó una intervención en el CCR-XII La Isleta, de Moca, provincia Espaillat, en donde fueron trasladados 21 internos vinculados a supuestos ilícitos en ese centro.

Aunque no especificaron a dónde fueron trasladados y los motivos, indicaron que “jamás se permitirá que unos pocos privados de libertad realicen acciones que, además de estar reñidas con la ley, afectan a los demás internos compañeros de recintos”.

“El sistema penitenciario tiene una apuesta clara por el nuevo modelo. Sabemos que detrás de cada privado de libertad, por lo general, hay un familiar doliente, una madre que espera, una esposa que espera o hijos que esperan… y tenemos la obligación de garantizar el bienestar de los internos”, explicó la institución en un comunicado.

Además del traslado, el personal de seguridad de la DGSPC realizó una requisa general y medidas administrativas y legales.

La DGSPC sostiene que ya antes se intervinieron dos centros y reafirmó el “compromiso de encaminar el sistema penitenciario bajo sus autoridades legítimas hacia la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad que entran en conflicto con la ley penal”.

La intervención se realizó con la coordinación operativa de los centros penitenciarios y bajo la dirección de las Unidades Especiales, la Unidad Canina y la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR).