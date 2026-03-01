República Dominicana espera paz y tranquilidad para el Oriente Medio tras la muerte de Jameneí

República Dominicana expresó este domingo su "profunda preocupación" por la situación en Oriente Medio y comunicó que espera el retorno de la paz y la estabilidad a la región tras la muerte del líder iraní Alí Jameneí.

"Fiel a su tradición histórica, República Dominicana reitera su convicción de que el diálogo franco entre las partes, a través de los mecanismos diplomáticos disponibles, constituye el camino más seguro hacia una solución duradera", expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La Cancillería dominicana también dijo que "repudia enérgicamente" los ataques "injustificados" y "sin provocación" llevados a cabo por Irán contra los Estados del Golfo y manifestó su solidaridad con sus aliados afectados por la violencia, en especial Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita, Jordania, Baréin y Kuwait.

"Instamos a todos los actores involucrados a respetar en todo momento el derecho internacional humanitario", agregó.

El Ministerio de Exteriores dominicano consideró que lo ocurrido en Oriente Medio pone de relieve, una vez más, los riesgos que la proliferación nuclear representa para la seguridad global.

En ese orden, renovó su "compromiso" con los esfuerzos multilaterales orientados a impedir el desarrollo de programas nucleares con fines no pacíficos.

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque de gran escala contra Irán el sábado, resultando muerto el ayatolá Alí Jamenei, máximo líder iraní.

El régimen de Irán ha respondido con ataques a Israel y bases militares estadounidenses en la región.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Alí Lariyani, afirmó este domingo que la serie de contraataques lanzados por Teherán no deben interpretarse como una agresión directa a los países vecinos, sino como operaciones focalizadas contra instalaciones militares de Estados Unidos que, a su juicio, constituyen "suelo estadounidense".