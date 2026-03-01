Marchan por la salud y la seguridad social en el Jardín Botánico

Alrededor de 1,000 personas participaron este domingo en la “Caminata 5k por los derechos de la salud” organizada por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) realizada en el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso, a propósito de su 24 aniversario.

Su objetivo principal es concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de realizar ejercicio, llevar una alimentación saludable y a su vez vivir en bienestar, así como impulsar la prevención de enfermedades dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

El director general de la DIDA, Elías Báez, explicó que la caminata busca no solo incentivar hábitos saludables, sino también orientar a la población sobre los derechos que poseen en relación con el seguro de salud.

“El mensaje principal es que sepan que existe la DIDA, que estamos para defender los derechos a la salud de los ciudadanos. Pueden llamarnos las 24 horas para recibir apoyo en clínicas y hospitales”, expresó Báez durante la jornada.

Asimismo, destacó que los participantes han recibido esta iniciativa de manera positiva, agradeciendo tanto la promoción de sus derechos como también la oportunidad de poder compartir en familia en un espacio natural.

Durante la actividad se instaló un stand institucional donde se ofreció asesoría personalizada sobre el Seguro Familiar de Salud, el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia y el Seguro de Riesgos Laborales, además de recibir solicitudes para pensiones solidarias.

La actividad contó con la participación de entidades como la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idopril), entre otras instituciones del sistema.

Además de la "caminata 5K", los asistentes disfrutaron de una sesión de zumba dirigida por el Ministerio de Deportes, así como de un área infantil que permitió la integración comunitaria.

Con esta actividad, la DIDA reafirma su compromiso de fortalecer la protección social, promoviendo no solo una vida saludable, sino también el conocimiento y la defensa activa de los derechos de los afiliados en todo el país.