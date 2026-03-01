Instituto Cartográfico Militar y el Departamento Aeroportuario firman acuerdo de cooperación

El director general del Instituto Cartográfico Militar (ICM) coronel César A. Medina Calderón y Víctor Pichardo, director Ejecutivo del Departamento Aeroportuario, formalizaron un acuerdo estratégico destinado a consolidar la articulación técnica entre ambas entidades, elevando su capacidad operativa en beneficio de la seguridad aeroportuaria.

La alianza, realizada en el marco del fortalecimiento de la cooperación interinstitucional, permitirá optimizar la planificación territorial y robustecer la seguridad de las infraestructuras aeronáuticas del país, reconociendo el papel determinante de la cartografía como herramienta estratégica en el diseño y desarrollo de pistas, aeropuertos, aeródromos y helipuertos. Esta integración técnica fortalece la precisión en la toma de decisiones y garantiza mayor eficiencia en los proyectos vinculados al sistema aeroportuario nacional.

Participaron, además, por el Departamento Aeroportuario, Luis Cabrera y Jorge Leandro Santana, subdirectores ejecutivo, y Ana Imbert, Directora de Administraciones Aeroportuarias.

Por el ICM, estuvieron presentes, el capitán de fragata Darwin A. Mateo Montero, ARD, Subdirector General Técnico; el Teniente Coronel Marcos A. Mateo Capellán, ERD, Subdirector General Administrativo; el Teniente Coronel Fulvio Lenin Calderón, ERD, Subdirector de Servicios Generales; y el Mayor César O. Toribio Negrín, ERD, Subdirector de Ayudantía del Instituto Cartográfico Militar.

Con esta iniciativa, ambas instituciones reafirman su compromiso con el fortalecimiento institucional, la modernización de sus capacidades estratégicas y el impulso sostenido al desarrollo nacional.