Gobierno indemnizará a familias y comerciantes afectadas por intensas lluvias en Gaspar Hernández

El presidente Luis Abinader instruyó la intervención inmediata de todas las zonas afectadas en el municipio Gaspar Hernández, tras las intensas lluvias que provocaron el desbordamiento del río Joba, y dispuso indemnizaciones para las familias y comerciantes que registraron pérdidas.

El mandatario recorrió las áreas impactadas para conversar con los munícipes y conocer de primera mano la magnitud de las afectaciones.

Durante el recorrido, expresó su solidaridad con los afectados y aseguró que, desde el inicio de la situación, el Gobierno activó la respuesta ante las urgencias.

Abinader informó que muchas viviendas no podrán ser rehabilitadas por encontrarse en zonas vulnerables, por lo que instruyó indemnizar a sus residentes, al igual que a los comerciantes que sufrieron pérdidas.

“Se les va a dar una ayuda especial para mudarse porque no hacemos nada con ayudar a reconstruir una vivienda en una zona vulnerable para que dentro de dos años pase lo mismo”, expresó el mandatario.

Asimismo, instruyó al director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba, la construcción de un muro de gaviones para proteger a las comunidades de futuras crecidas del afluente y la creación de un paseo que garantice mayor seguridad a los lugareños.

El jefe de Estado señaló que lo ocurrido la semana pasada es una de las consecuencias del cambio climático, que provoca precipitaciones más intensas en períodos más cortos. Indicó que, además del muro de gaviones y la intervención río arriba, se realizará la adecuación del drenaje para mitigar riesgos.

“Estamos viviendo una época muy especial; hemos visto que las lluvias se presentan en períodos más cortos y con mayor intensidad. Eso es parte también del calentamiento global, de los cambios que hemos visto aquí en República Dominicana y en otras partes del mundo”, manifestó Abinader.

Ante esta realidad, subrayó que el Gobierno debe reaccionar en función de esos cambios y concentrarse en lo urgente, garantizando que los afectados reciban la ayuda oficial, incluidos los agricultores que registraron pérdidas por las inundaciones.

El presidente informó que espera contar este miércoles con la cuantificación exacta de los daños y los montos requeridos para la reconstrucción e indemnización.

“Los Comedores Económicos también están ayudando constantemente para que no haya ninguna situación con el tema de alimentación y de los enseres de los afectados. Tenemos que determinar cuáles deben mudarse y cambiar de vivienda”, indicó.

Previo al recorrido, el jefe de Estado sostuvo una reunión con autoridades nacionales y municipales para conocer la magnitud de los daños y coordinar las acciones de respuesta. Allí se le informó sobre afectaciones a varios Centros de Primer Nivel de Atención y a infraestructuras escolares, cuya intervención inmediata fue ordenada.

Tras concluir el encuentro, el gobernante supervisó el puente, la Cueva de los Leones y demás zonas impactadas por la crecida del afluente.