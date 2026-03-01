Detienen en aeropuerto de Punta Cana a dominicano requerido en Chile por homicidio

Agentes policiales adscritos a la OCN-INTERPOL Santo Domingo arrestaron a un ciudadano dominicano que era requerido por las autoridades judiciales de Chile por el delito de homicidio simple, en virtud de una orden de captura internacional.

Se trata de Juan Carlos Rosa Viloria, de 40 años, quien fue apresado en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, cuando intentaba abordar el vuelo DM6086 de la aerolínea Arajet con destino a São Paulo, Brasil.

La captura se produjo en cumplimiento de la resolución No. 001-022-2026-SRES-00227, emitida el 27 de enero de 2026 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que ordena su arresto con fines de extradición. La operación fue ejecutada en coordinación con la Dirección General de Migración.

De acuerdo con el informe oficial, el arresto responde a una Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional, No. A-15084/10-2025, emitida el 16 de octubre de 2025 por las autoridades chilenas, que lo señalan como presunto responsable de homicidio simple.

Tras su detención, Rosa Viloria fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la sede de la OCN-INTERPOL Santo Domingo, donde permanece bajo custodia y será puesto a disposición del Ministerio Público, para dar inicio al proceso correspondiente de extradición.