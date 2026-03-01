Abinader inaugura techado multiuso, un muelle turístico e inició obra en La Romana

El presidente Luis Abinader entregó este sábado el techado del multiuso Club La Tribu de Quisqueya, y el muelle turístico del Atelón en Isla Catalina; además, dio el primer palazo para la construcción del club de playa en esa zona.

Estas obras se encuentran ubicadas en la provincia La Romana.

De acuerdo a la información de la Presidencia de la República, la instalación deportiva de 1,597.98 metros cuadrados cumple con altos estándares de calidad.

Entre sus principales características se destacan: estructura metálica de alta resistencia; baños públicos y oficinas administrativas; camerinos para atletas y gradas para espectadores; aceras, contenes y rampa de acceso para personas con discapacidad, garantizando que el deporte sea inclusivo.

Además, incluye el remozamiento de la verja perimetral, rehabilitación de áreas verdes, pintura general, nuevo sistema de iluminación y adecuación eléctrica. El equipamiento cumple con estándares de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), con instalación de tabloncillo de alta resistencia, pizarras electrónicas, relojes de 24 segundos y soportes profesionales para baloncesto y voleibol.

Ubicado en la calle Guacanagarix, este techado funcionará como el epicentro de la vida social y deportiva del Ensanche Quisqueya, en La Romana.

"Más allá de las canchas, el espacio está diseñado como un centro de reunión comunitaria, fomentando un ambiente sano que aleje a la juventud de los vicios y promueva la disciplina y la competencia sana", dijo Presidencia.

Asimismo, informaron que la inauguración del muelle turístico del Atelón en Isla Catalina facilitará el desembarque de los visitantes para que puedan disfrutar de las bellezas naturales de la isla, lo que contribuirá a la diversificación del turismo dominicano.

Durante el primer palazo para la construcción del Club de Playa, el ministro de Turismo, David Collado, destacó que, gracias a la visión del presidente Luis Abinader, la inversión en ese sector pasó de un 70 % extranjera y un 30 % nacional a ser los dominicanos quienes tienen la punta de lanza en los nuevos hoteles que se están construyendo en el país.

Dijo que si se apuesta a la diversificación del sector, se debe planificar como se ha hecho con el desarrollo de Miches en la provincia El Seibo, el cual se logró en un tiempo posible.

Sobre el turismo de alto nivel manifestó que, como ejemplo de inversión significativa, Casa de Campo construyó 64 nuevas habitaciones, donde la suite presidencial alcanza los 14,000 dólares por noche y mantiene ocupación completa hasta abril.