Prelados critican la pérdida de valores y piden defensa de la soberanía

Luego de que el presidente Luis Abinader ofreciera cuentas ante la Asamblea General sobre su sexto año de mandato, se trasladó a la Catedral Primada de América, donde se oficializó el tradicional Tedeum, la ceremonia religiosa que se realiza cada 27 de febrero por motivo de la Independencia Nacional.

El Tedeum inició a las 2:00 de la tarde, y fue oficializado por el arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, quien criticó la “crisis moral” que amenaza las buenas costumbres en el país.

“No dejemos que grupos malsanos intenten imponer su hegemonía contraria a los principios y valores de nuestro pueblo. Es traicionar la memoria de nuestros padres fundadores. La libertad es valor y un derecho fundamental dado por Dios y fruto del sacrificio de muchos hombres y mujeres dominicanos”, expresó Morel Diplán.

Asimismo, criticó la “explotación irracional” de los recursos naturales del país por fuerzas nacionales y extranjeras.

“La libertad en nuestra patria se ha visto amenazada a causa de las invasiones y tiranías. En la actualidad, el atentado contra la soberanía nacional adquiere nuevos y sutiles matices, entre ellas, preocupantes eventualidades en nuestra frontera, pese a los esfuerzos que se están realizando: la explotación irracional de nuestros recursos naturales por manos nacionales y extranjeras”, dijo Morel Diplán.

Ideologías

De igual forma, el arzobispo coadjutor condenó la “propagación de ideologías” que pretenden normalizar comportamientos contrarios a la ley natural. “Por ejemplo, personas que se autoperciben como animales, objetos inanimados y otros de otra índole que atentan contra la dignidad de la persona humana porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Él”, señaló.

Diplán sugirió no “descuidarnos” y proteger la identidad patriótica.

Rebeldía en escuelas

Morel Diplán sostuvo que, además de estar ante una crisis económica y política, estamos ante una “crisis moral”, y en esta ocasión se refirió al comportamiento de los estudiantes en las escuelas y la falta de respeto hacia los maestros.

“Hay una decadencia de los valores fundamentales, del comportamiento humano; llama la atención la cantidad de casos de estudiantes que han agredido a sus maestros”, dijo.

“Es compromiso de todos los padres, madres y tutores para que en nuestros jóvenes se impregne un profundo sentimiento patrio. Para que lleguen a ser hombres y mujeres que entreguen lo mejor de sus vidas al país”, agregó.

Arzobispo de Santiago Héctor Rafael Rodríguez.

Arzobispo de Santiago

Mientras el arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, exhortó a los dominicanos a fortalecer el patriotismo a través de la honestidad cotidiana, la participación responsable y la protección de los recursos naturales.

Durante la misa solemne celebrada en la Catedral Santiago Apóstol, de Santiago, el prelado afirmó que la honestidad no es solo una exigencia para legisladores o funcionarios públicos, sino un compromiso de todos los ciudadanos.

Advirtió que “una nación se debilita cuando normaliza la deshonestidad” y se fortalece cuando sus ciudadanos viven con integridad. Como segundo eje para consolidar la libertad conquistada por los Padres de la Patria, señaló la necesidad de una participación responsable en los procesos democráticos.

“El patriotismo no se grita, se vive”. Al concluir su mensaje, el arzobispo llamó a convertir el amor a la patria en una conducta coherente, marcada por la ética, el servicio y la responsabilidad compartida. La celebración culminó con una oración por la nación, sus gobernantes y sus ciudadanos, en un ambiente de solemnidad y fervor patriótico.

Obispo de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte.

Obispo de Higüey

Mientras que el obispo de Higüey, Jesús Castro Marte, sostuvo que en el Día de la Fiesta de la Independencia Nacional, la Patria nos demanda seguir abrazando el ideario republicano que dio origen y meta a nuestro proyecto de Estado-Nación, guiados por la brújula moral de Dios-Patria-Libertad.

“El forjador y postulador de esta causa, Juan Pablo Duarte, lo concibió como un proceso de liberación nacional, que comienza en el alma nacional de la escuela, formadora de sujetos morales”, expresó.

“En esta Eucaristía, en acción de gracias, nos uniremos en oración por la defensa de nuestra nacionalidad, soberanía, territorio, cultura y nuestra identidad. Hemos logrado el respeto y la preservación de nuestros símbolos patrios: la Bandera, el Himno y el Escudo Nacional”, dijo.

Aclaró un detalle: “Nuestro escudo tiene identidad cristiana. El concepto de patria son los principios, los valores, la lucha de un pueblo para establecer su dignidad, lograda por la conciencia clara. Nuestros Padres de la Patria no tenían una utopía de prerrogativa; por tal razón, un Estado de derecho debe tener una buena distribución de sus riquezas y los elementos esenciales a tener en cuenta: educación, salud, seguridad, defensa de niñez, juventud, sueldo digno, defensa del medio ambiente, edificar vivienda económica para los pobres, plan social serio y espiritualidad sana; desde esos pilares, una nación puede vivir con dignidad. Destruir los intereses particulares y priorizar el bien común, así podremos poner límites a los poderes sin control”.

Castro Marte dijo también que sigue activo el grito de Independencia, para continuar afrontando males nacionales que mancillan la Patria, como la pobreza, bajo nivel educativo, seguridad social real, seguridad vial y justicia social.

Obispo de Barahona Andrés Napoleón Romero.

Obispo de Barahona

Al conmemorarse el Día de la Independencia Nacional y la celebración del Jubileo de Oro de la Diócesis de Barahona, el obispo Andrés Napoleón Romero Cárdenas exhortó a la sociedad dominicana a asumir con responsabilidad el lema “Dios, Patria y Libertad”, al tiempo que llamó a fortalecer el compromiso moral y social del país.

Durante la homilía, Romero Cárdenas destacó que la coincidencia entre la Independencia Nacional y los 50 años de la diócesis permite reflexionar sobre el sentido actual de la fe y la responsabilidad ciudadana.

El religioso evocó la figura de Juan Pablo Duarte, a quien definió como referente moral y espiritual de la nación dominicana.

Señaló que el patricio comprendió que la construcción de la República no podía sostenerse únicamente en estructuras políticas, sino en valores éticos y espirituales sólidos.

“Dios, Patria y Libertad no es una consigna decorativa, sino una síntesis de vida y una jerarquía de valores”, afirmó.