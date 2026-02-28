Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

vaguada

Último sábado de febrero con lluvias y temperatura calurosa

Indomet exhorta a la población en la costa caribeña y en la atlántica a navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro debido a vientos y olas anormales.

Indomet pronostica la incidencia de una vaguada sobre República Dominicana.

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que se esperan lluvias dispersas sobre el territorio nacional, debido a la incidencia de una vaguada que afectará las condiciones del tiempo.

Indicó que en horas de la mañana estas precipitaciones se presentarán en provincias del noreste y costa caribeña como Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona, el Gran Santo Domingo y otras localidades del país.

Sin embargo, en la tarde, a estas condiciones se sumarán las asociadas al ciclo diurno, por lo que ocurrirán otros incrementos de la nubosidad acompañados de aguaceros dispersos, con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.

Estas incidencias estarán en las provincias: Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, San Juan, Dajabón y Elías Piña.

Recomendaciones

El Indomet exhorta a la población en la costa caribeña a navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro debido a vientos y olas anormales.  

Asimismo, en la atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), se recomienda navegar con precaución por las mismas condiciones; en el resto del área se encuentran normales.

Pronósticos locales

Indomet notificó que las temperaturas estarán calurosas debido a la incidencia del viento cálido del sureste, siendo agradables en zonas montañosas.

En el Gran Santo Domingo habrá nubes dispersas; en la tarde, aguaceros dispersos. La temperatura mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

