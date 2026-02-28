Último sábado de febrero con lluvias y temperatura calurosa

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que se esperan lluvias dispersas sobre el territorio nacional, debido a la incidencia de una vaguada que afectará las condiciones del tiempo.

Indicó que en horas de la mañana estas precipitaciones se presentarán en provincias del noreste y costa caribeña como Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona, el Gran Santo Domingo y otras localidades del país.

Sin embargo, en la tarde, a estas condiciones se sumarán las asociadas al ciclo diurno, por lo que ocurrirán otros incrementos de la nubosidad acompañados de aguaceros dispersos, con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.

Estas incidencias estarán en las provincias: Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, San Juan, Dajabón y Elías Piña.

Recomendaciones

El Indomet exhorta a la población en la costa caribeña a navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro debido a vientos y olas anormales.

Asimismo, en la atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), se recomienda navegar con precaución por las mismas condiciones; en el resto del área se encuentran normales.

Pronósticos locales

Indomet notificó que las temperaturas estarán calurosas debido a la incidencia del viento cálido del sureste, siendo agradables en zonas montañosas.

En el Gran Santo Domingo habrá nubes dispersas; en la tarde, aguaceros dispersos. La temperatura mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.