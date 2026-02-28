Edesur trabaja para corregir avería que afecta a sectores de la capital desde la madrugada

La Empresa de Distribución Eléctrica del Sur (Edesur Dominicana) informó que trabaja para corregir una avería en el circuito KDIE106, que mantiene sin servicio eléctrico a varios sectores del Distrito Nacional, desde la madrugada de este sábado.

Las labores para restablecer el servicio se están ejecutando en al menos seis comunidades.

Estas abarcan desde Colinas de Los Ríos, el Residencial Colinas del Seminario II y III, Los Guayabos, Villa Elena, Pradera Hermosa y El Ducado, indicó la entidad que suministra la electricidad a través de un mensaje publicado en la red social X.

Últimos “blackouts”

El pasado lunes, quedó registrado, hasta el momento, el último apagón general, creando un colapso en el sistema de transporte, Metro de Santo Domingo y el teleférico, y en la vida de los dominicanos.

Otro “blackout” registrado ocurrió en noviembre de 2025; este evento afectó el servicio del metro y el teleférico.

De acuerdo con las autoridades pertinentes, el problema se originó en la subestación de San Pedro de Macorís, y se produjo por la manipulación de una persona.

Abinader sobre apagones

Durante la sexta rendición de cuentas ante la Asamblea General, el presidente Luis Abinader aseguró hacerle frente a las constantes interrupciones que se han evidenciado en el sistema eléctrico en los últimos días.

En su discurso, calificó de inaceptables los apagones y además reveló que la situación le preocupa y lo ocupa para resolver las fallas en el sistema eléctrico.

Asimismo, expresó que el Gobierno está haciendo “inversiones importantes” en ese sector y se han contratado compañías internacionales para “aumentar la seguridad y estabilidad de un sistema cada vez más diverso y complejo”.