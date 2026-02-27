Abinader revela que República Dominicana tiene 150 millones de toneladas de tierras raras

Durante su sexta rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente Luis Abinader aseguró han encontrado depósitos brutos de más de 150 millones de toneladas de tierras raras.

El presidente de la República aseveró que las investigaciones de tierras raras han demostrado su pureza y factibilidad de explotación y que han sido realizadas por los mejores laboratorios internacionales.

“Cada día que avanzamos la información sobre la cantidad y la calidad de los 17 elementos que conforman las denominadas tierras raras es más optimista”, aseguró el jefe de Estado.

“Es bueno que la población conozca que estamos hablando de la minería más valiosa en este momento porque estos materiales son la materia prima necesaria para construir las nuevas tecnologías como celulares, semiconductores o chips, industria espacial, cohetes y misiles de la industria militar, entre muchos otros usos”, continuó.

Añadió que la determinación de recursos mineros va a estar lista para este año y la declaración de reservas certificadas para el primer trimestre del año siguiente. Tras finalizar esto, le seguirán la explotación y refinamiento.

El mandatario señaló que, entre enero y septiembre, la minería captó más de US$556 millones de dólares en inversión extranjera directa, mientras que el sector energía recibió más de US$1,010 millones, concentrando ambos alrededores del 40% de toda esa inversión.

“Esto demuestra que cuando hay reglas claras, estabilidad institucional y planificación técnica, el capital productivo confía en la República Dominicana”, sostuvo Abinader.

Asimismo, afirmó que el sector minero alcanzó un récord histórico tras generar US$2,600 millones en exportaciones y alcanzar un crecimiento del 52% respecto al año anterior, fijando al sector como uno de los principales generadores de divisas.

“No tengo dudas de además de los beneficios estratégicos que obtendremos de poseer tierras raras y de refinarlas, los ingresos económicos que obtendremos con la explotación del hoy más preciado mineral será nuestra principal fuente no tributaria de ingresos”, manifestó el gobernante.