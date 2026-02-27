Ministerio de Defensa honra al patricio Mella

Como parte de las actividades conmemorativas del Día de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa de la República Dominicana celebró un solemne acto en ocasión del 210 aniversario del natalicio del Padre de la Patria, el general de división Ramón Matías Mella.

Durante ese acto fueron reconocidos miembros activos, militares en retiro y distinguidas personalidades civiles por su trayectoria ejemplar y sus aportes al fortalecimiento institucional.

La ceremonia, realizada en el Salón Independencia, fue presidida por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, (ERD), acompañado de la presidenta de la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (ADEOFA), Varinnia Durán de Fernández, miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y autoridades civiles.

Además, se hizo entrega de la Medalla “Reconocimiento al Mérito”, distinción que exalta los valores éticos y morales que distinguen a los miembros activos de las Fuerzas Armadas, tales como patriotismo, lealtad, responsabilidad, integridad, solidaridad y vocación de servicio. La condecoración fue otorgada en cuatro categorías, conforme al rango de los galardonados.

De igual manera, fue impuesta la Medalla de Reconocimiento Especial a militares, oficiales en retiro y personalidades de los ámbitos académico, jurídico, deportivo, médica y del servicio público, quienes desde sus respectivas áreas han contribuido significativamente al fortalecimiento de la institución castrense y al desarrollo de la sociedad dominicana.

Durante su intervención, el ministro de Defensa destacó que la celebración del Día de las Fuerzas Armadas no solo honra la memoria de los forjadores de la patria, sino que reafirma el compromiso permanente de la institución con la defensa de la soberanía nacional, la independencia y la seguridad del pueblo dominicano.

Recordó que desde 1844, cuando la nación inició su vida republicana, quedó establecida una convicción histórica: sin defensa no hay soberanía, y sin soberanía no hay nación. En ese sentido, subrayó que la independencia se protege cada día y que hombres y mujeres de uniforme continúan asumiendo con honor y determinación la misión de resguardar la libertad conquistada por los Padres de la Patria.

Asimismo, resaltó que, a lo largo del tiempo, las Fuerzas Armadas han fortalecido su formación doctrinaria, su pensamiento estratégico y su proceso de profesionalización, conscientes de que los desafíos actuales exigen preparación constante, modernización y firme vocación de servicio.

En el acto también fueron distinguidos el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Bisonó; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; y la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, junto a otras personalidades civiles y militares.

La jornada conmemorativa incluyó, además, el izamiento de la Bandera Nacional, honores militares de estilo, una misa solemne y la tradicional ofrenda floral ante las estatuas de los Padres de la Patria en la sede principal del Ministerio de Defensa, reafirmando el espíritu patriótico que inspira a las Fuerzas Armadas y su compromiso inquebrantable con la nación dominicana.