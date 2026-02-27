Duartianos piden continuar deportación de haitianos y acabar con corrupción fronteriza

En el 182 aniversario de la Independencia Nacional, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, aseguró que espera que el presidente Luis Abinader ponga mano dura en la deportación haitiana y frene la corrupción fronteriza.

Durante una ofrenda floral en el Altar de la Patria, Gómez Ramírez dijo que desde la promesa del presidente Abinader de deportar al menos 10 mil haitianos indocumentados semanalmente los esfuerzos no han sido notorios y que espera esa promesa sea cumplida para garantizar la seguridad ciudadana.

“Hay que seguir con el proceso de repatriación; el Gobierno nacional no puede bajo ninguna circunstancia bajar lo que es su responsabilidad y aplicar la ley migratoria”, señaló el presidente del Instituto Duartiano antes de realizar la ofrenda floral.

El presidente de la institución resaltó que uno de los puntos que no permiten que se desarrollen los procesos de repatriación de inmigrantes haitianos es debido a la corrupción que se presenta en la frontera de República Dominicana con Haití.

“Al presidente de la República le corresponde actuar con severidad y expresar la voluntad política y poner la inteligencia dominicana en frontera para romper con esos nudos de corrupción que se dan porque todos esos vehículos que son detenidos con el trasiego de haitianos es porque han pasado por determinados puntos, han salido de puntos nacionales y, en consecuencia, han avanzado hasta donde los localizan”, explicó.

Resaltó que tiene como expectativa del discurso presidencial que lo pronunciado se materialice y la población dominicana pueda observar con hechos las promesas realizadas a lo largo de su mandato.

Sobre la Antigua Orden Dominicana

Debido a la marcha que tendrá la Antigua Orden Dominicana hacia Higüey, Gómez Ramírez respalda la movilización que busca la salida de los haitianos que se encuentran en el territorio nacional.

“Nosotros respetamos el derecho que tiene la población a la protesta, solo que la protesta tiene que ser cívica y pacífica, aunque enérgica; la autoridad lo que tiene que hacer es ver y comprobar si ciertamente esa situación se está dando, porque no hay duda desde muchos puntos del país donde hay una presencia muy significativa y no controlada”, afirmó.

El presidente del Instituto Duartiano hizo un llamado al presente a poner mano dura con la migración haitiana para fortalecer el legado del patricio Juan Pablo Duarte, protegiendo la soberanía nacional de toda amenaza a extranjera.