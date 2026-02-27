Funcionarios y legisladores del PRM contentos con gestión de Abinader; oposición cuestiona

Funcionarios y legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) llegaron temprano al Congreso Nacional, vestidos para la ocasión y con un mensaje unificado de defensa a la gestión del presidente Luis Abinader, quien este viernes rinde cuentas al país por sexta vez.

Día de la Independencia nacional, previo a los actos oficiales en el Salón de la Asamblea Nacional, por la explanada frontal del Congreso Nacional, los funcionarios hablan con los periodistas destacando logos del Gobierno.

Mientras que los legisladores de oposición, como la Fuerza del Pueblo, esperaban del mandatario un discurso objetivo y sin promesas que nos e puedan cumplir.

Entre los legisladores oficialistas se destaca Luis Báez, diputado por Peravia y María Mercedes Ortiz Diloné, senadora de la provincia Hermanas Mirabal.

"Luis Abinader es el mejor presidente que ha tenido República Dominicana en su historia", expresó Luis Báez.

Además, Báez habló sobre las obras construidas durante los últimos años en la provincia ubicada en el sur del país, entre ellas la circunvalación de Baní, que fue inaugurada el 14 de agosto de 2025.

La senadora Ortiz Diloné expresó que: "Hemos tenido un presidente humano, solidario, responsable y trabajador.

Víctor Ito BisonóRaúl Asencio

Ito Bisonó y Yayo Sanz Lovatón

Los ministros de Vivienda, Víctor (Ito) Bisonó y de Industria y Comercio Eduardo Sanz Lovatón también expresaron sus ponderaciones a la gestión del PRM.

"Eso está completamente garantizado. El PRM tiene una visión histórica", aseguró Eduardo Sanz Lovatón sobre la unidad dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El ministro Ito Bisonó realza los logros del presidente Luis Abinader durante esta gestión.

Fuerza del Pueblo

El senador por la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Omar Fernández, llegó al Congreso con las expectativas de que Abinader se referiría a los empleos informales que han tenido un crecimiento en los últimos años y habló de los proyectos legislativos que someterá a partir de esta primera legislatura que inicia hoy.

El diputado Rafael Castillo, también de la FP dijo que: "Esperemos que verdaderamente sea una rendición de cuentas y no que el Presidente venga a prometernos cantidades de obras y de cuestiones a futuro", comentó previo a la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader.